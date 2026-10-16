Economía celebra el superávit financiero

Las transferencias a universidades subieron 6,8% real en septiembre

El Ministerio informó que los recursos superaron a los gastos -incluidos pagos de deuda- por $977.173 millones en septiembre. La cartera a cargo de Luis Caputo afirma que se cumple con la ley de financiamiento a las casas de altos estudios en el marco del acuerdo con los rectores.