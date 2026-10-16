El Sector Público Nacional (SPN) cerró el mes de septiembre con un resultado financiero favorable de $977.173 millones, sustentado en un resultado primario positivo de $1.427.640 millones, según dio a conocer el Ministerio de Economía. Las cifras revelan que la administración Milei recaudó más y gastó menos en la comparación del período bajo análisis.
Las transferencias a universidades subieron 6,8% real en septiembre
El Ministerio informó que los recursos superaron a los gastos -incluidos pagos de deuda- por $977.173 millones en septiembre. La cartera a cargo de Luis Caputo afirma que se cumple con la ley de financiamiento a las casas de altos estudios en el marco del acuerdo con los rectores.
El gobierno central aprovechó la oportunidad además para revelar que, a su criterio, ha cumplido con la ley de financiamiento universitario. Lo hizo pocas horas después de una nueva marcha sectorial que terminó con actos vandálicos por parte de un sector de los manifestantes, que fue explícitamente repudiado por la UBA.
Según el análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, hubo en el noveno mes del año “subas porcentuales reales interanuales del 2,4% en los ingresos y baja del 0,9% en el gasto primario. En los primeros nueve meses, los ingresos tributarios cayeron un 4,3% real interanual y el gasto primario cayó un 2,3%”.
Para el Iaraf, las transferencias a universidades -en la comparación interanual- subieron 6,8% en septiembre y 9,5% en el acumulado de 9 meses, en ambos casos en la comparación interanual.
En la apertura del comunicado emitido por la cartera que conduce Luis Caputo, el reporte oficial destaca de entrada que en septiembre "el Sector Público Nacional continuó generando resultado financiero superavitario".
La diferencia entre el resultado primario y el financiero obedeció al pago de intereses netos de la deuda pública con acreedores fuera del sector público, los cuales insumieron $450.467 millones en el mes.
Con este desempeño, la Secretaría de Hacienda remarcó que las cuentas del Estado acumularon en el periodo de nueve meses un superávit financiero de aproximadamente el 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB) y un superávit primario en torno al 1,2% del PIB.
Según la fuente oficial, la trayectoria observada en el noveno mes del año contribuye a seguir "reafirmando el compromiso con el ancla fiscal del programa de gobierno". Cabe recordar que en el marco de la tercera revisión del acuerdo con el FMI, se reportó un desvío de la meta fiscal del primer semestre de 2026 (a junio) de aproximadamente $574.000 millones.
La radiografía de los ingresos
En el capítulo de los recursos, el informe fiscal detalla que los ingresos totales del SPN alcanzaron los $15.884.585 millones, lo que representó un incremento nominal del 36,5% interanual.
Dentro de esta estructura, los recursos de origen tributario experimentaron una suba del 37,2% en comparación con el mismo mes del año anterior, un dinamismo que las autoridades de Hacienda calificaron como "una nueva mejora en términos reales".
La recaudación impositiva aportó $9.224.690 millones, lo que representa casi el 60% de todos los ingresos corrientes del mes; en lo que va del año, suman $72.015.475 millones. Los aportes y contribuciones a la Seguridad Social sumaron $5.110.512 millones y acumulan $45.305.313 millones.
A su vez, los ingresos no tributarios tienen una participación estructuralmente baja en la recaudación. En esta categoría se engloban tasas, multas y otros derechos. En septiembre, aportaron apenas $433.438 millones y acumulan $3.801.463 millones en el año.
Las Rentas de la Propiedad (como intereses por inversiones financieras del Estado) sumaron $516.340 millones en septiembre y acumulan $3.613.592 millones en el año.
Universidades y energía
Por el lado de las erogaciones, los gastos primarios del Sector Público Nacional treparon a $14.456.945 millones (con un alza del 32,2% i.a.). El ítem de mayor volumen volvió a ser el de las prestaciones sociales, que demandó $9.092.917 millones (un aumento del 29% i.a.).
De la lectura de la planilla adjuntada por Economía surge que sólo las prestaciones de seguridad social representaron el 45,84% de los gastos corrientes. En el acumulado del año a septiembre de 2026, el peso relativo se ubica en el 44,11%.
En tanto, los subsidios económicos sumaron $1.258.703 millones (un 29,8% i.a. de suba), con un protagonismo marcado de las transferencias a la energía (+44,1% i.a.). El propio comunicado oficial atribuyó esta aceleración puntual a la "decisión de moderar el impacto en los usuarios residenciales del shock en precios del gas por los conflictos en Oriente Medio".
En lo relativo a la administración central y las transferencias corrientes, las remuneraciones del personal ascendieron a $1.668.761 millones (+32,1% i.a.); las transferencias corrientes totalizaron $4.380.412 millones (+17,1% i.a.).
Respecto del presupuesto universitario, la cartera de Economía reportó que dentro de las transferencias corrientes, los fondos destinados a las casas de altos estudios mostraron un salto del 42,4% interanual, variación que según el Palacio de Hacienda "refleja el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con las universidades en el marco de ley aprobada por el Congreso Nacional en 2025".
Por último, el gasto de capital se fijó en $561.025 millones (un aumento del 16% i.a.), renglón en el cual la fuente oficial subrayó los desembolsos orientados a las partidas de Defensa y a la "reactivación de las tareas en el complejo hidroeléctrico La Barrancosa- Condor Cliff".