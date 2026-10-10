Ingresos Brutos aporta 77% de los "recursos propios"

La recaudación de provincias cae 3,2% interanual acumulada a agosto y 9,4% respecto a 2023

Los empresarios reclaman bajar impuestos distorsivos, la coparticipación federal cayó 1,2% en términos reales en 8 meses y los gobernadores ven cómo se reduce la recaudación propia mientras Nación deja de hacer inversiones en distritos subnacionales.