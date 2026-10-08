Cuánto perdió Santa Fe

Preocupa a Pullaro la caída de los recursos federales en los últimos meses

"No andamos llorando, pero no es fácil la que nos ha tocado", dijo el gobernador después de bregar porque "no retorno el populismo y la corrupción" al país. Si se hubiesen mantenido las variables nacionales de 2023, la provincia hubiera recibido 765.000 millones de pesos más de los que efectivamente percibió.