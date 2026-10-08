"Los años que nos tocaron para gobernar fueron los más difíciles desde (el punto de vista de) la matriz económica". Con esa aseveración, Maximiliano Pullaro aludió al momento complejo que atraviesan las cuentas públicas en Santa Fe; y al impacto que viene generando la coyuntura nacional actual en los recursos de la provincia.
Preocupa a Pullaro la caída de los recursos federales en los últimos meses
"No andamos llorando, pero no es fácil la que nos ha tocado", dijo el gobernador después de bregar porque "no retorno el populismo y la corrupción" al país. Si se hubiesen mantenido las variables nacionales de 2023, la provincia hubiera recibido 765.000 millones de pesos más de los que efectivamente percibió.
Lo hizo a renglón seguido de reprochar los efectos "del kirchnerismo" y sus políticas. "Lo peor —planteó— es volver al populismo, que derrochó recursos del Estado y tuvo una matriz de corrupción muy fuerte que le hizo perder muchas oportunidades a la Argentina".
"El país —continuó— tenía superávit gemelos (fiscal y comercial) cuando empezó a gobernar el kirchnerismo. Fue la primera vez que logramos ir a pagarle cash lo que le debíamos al FMI. Siete años después ya habíamos reventado la caja por la política de populismo – insistió-, de derroche indiscriminado de recursos y de corrupción. Eso no puede volver".
Sobre el panorama actual, el mandatario reveló una reunión que mantuvo con su ministro de Economía, Pablo Olivares, para analizar cómo ha evolucionado – y caído- la coparticipación federal en estos últimos meses, durante al gestión Javier Milei.
Masa salarial
"Hicimos un análisis objetivo (con el ministro de Economía) de lo que es la coparticipación federal de este año comparado con 2023. Y de allí surge un dato; si hubiésemos mantenido las variables de recaudación y de las transferencias federales de 2023, hoy la provincia tendría en sus cuentas 765.000 millones más que los que ingresaron efectivamente. No entraron y es un montón de recursos".
Para graficar, el mandatario explicó que esa suma equivale a más de una masa salarial provincial.
"Son momentos muy difíciles. Nosotros hacemos mucho equilibrio. Por un lado, en la inversión que llevamos adelante permanentemente y se puede ver en las obras con recursos propios; pero también con financiamiento internacional para poder sostener el empleo. No es fácil la que nos ha tocado. Tampoco andamos llorando; nos hacemos cargo, pero con el desafío de ser cada vez más eficientes", planteó.
Los datos
Según pudo saber El Litoral, durante la reunión que mantuvo Pullaro con Olivares se analizaron los datos del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) y la proyección de transferencias nacionales para todas las provincias, si se hubiesen mantenido en los últimos meses, las variables de 2023.
Según esos datos, Santa Fe solamente en septiembre último hubiese recibido 68 mil millones de pesos más de los que efectivamente terminó percibiendo; y si el parámetro contempla el acumulado en lo que va del corriente año (enero a septiembre de 2026), la cifra escala a los 765 mil millones de pesos que mencionó el gobernador.
Desde la cartera económica atribuyeron dicho comportamiento de los recursos a una baja de la inflación, pero que no logró estar acompañada de un crecimiento y reactivación económica. "La inflación bajó, pero la economía no repuntó", dijeron.
Del mismo modo, se advirtió que así como logró "defenderse" la recaudación propia durante los años 2024 y 2025, en el corriente ejercicio ya empezó a resentirse de manera más significativa.
Las expectativas para 2027, según las mismas fuentes, son menos que moderadas. "Quizá tengamos una pequeña reactivación, pero no se esperan grandes cambios", se admitió.
Frente a ese escenario, Pullaro insistió en defender su modelo de gestión: mantener el ritmo de obra pública, ser eficientes y "cuidar mucho" el gasto público.
"La verdad es que yo estoy esperando la reactivación económica del segundo semestre del 2024, pero cada vez tengo que ajustar más el bolsillo", ironizó. "(Igualmente), la economía es cíclica, siempre. En algún momento las variables macroeconómicas se van a acomodar y la Argentina va a empezar a crecer", concluyó.