La Municipalidad de Santa Fe y el Gobierno de la Provincia firmaron este martes un convenio que permitirá la incorporación de una nueva Planta Asfáltica de Material en Frío, con el objetivo de ampliar de manera significativa la capacidad de producción de asfalto y mejorar la respuesta ante el deterioro de las calles de la ciudad.
La Provincia aporta $510 millones para que Santa Fe compre una nueva planta de asfalto
Poletti y Pullaro firmaron este martes el convenio para incorporar una Planta Asfáltica de Material en Frío. El municipio sostiene que permitirá multiplicar la capacidad de producción, reducir costos y acelerar el bacheo de las calles.
El acuerdo fue rubricado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Juan Pablo Poletti, durante un acto realizado durante la mañana en la Sala de Intendencia del segundo piso del Palacio Municipal. El aporte provincial será de $510 millones, con carácter reembolsable, y estará destinado a la adquisición de la nueva planta.
De 6 toneladas de asfalto por día a 50 toneladas por hora
La nueva máquina permitirá sustituir la actual planta de producción de material asfáltico en caliente, cuya antigüedad es de más de 40 años. Estará diseñada para la producción de mezcla asfáltica en frío y contará con sistemas para la dosificación de áridos, cal, agua y ligante; mezclador, sistemas de bombeo, cinta de elevación y dispositivos eléctricos necesarios para funcionar.
Será de acero al carbono plegado, con escaleras de acceso en dos extremos para acceder a la parte superior del equipo (zona de tanque y tolvas), el cual deberá contar con pasarela y barandas. También tendrá que tener cáncamos de izaje en sus cuatro esquinas. El tanque de agua será de 500 litros. Si se tienen en cuenta todas estas características, será un equipamiento importante en sus dimensiones.
Con esta incorporación, la Municipalidad pasará de producir 6 toneladas por día a 50 toneladas por hora, lo que significará que con la nueva planta se pasará de necesitar 20 días para producir el asfalto necesario para una cuadra, a hacerlo en dos horas y media.
Además, se reducirán los costos ya que la producción actual cuesta $ 600.000 por tonelada y comprar a terceros $ 450.000 por tonelada; mientras que con la nueva planta se estima costará $ 150.000 producir la tonelada de material asfáltico. Y para tomar dimensión, hoy producir asfalto para una cuadra cuesta $ 72 millones; comprarlo a terceros $ 54 millones; y con la nueva planta el costo estimado es de $ 18 millones (75 % menos que la producción actual o 66,7 % menos que comprar a terceros).
Atender los principales problemas
Poletti planteó que la renovación de la planta busca atender uno de los principales problemas que tiene la ciudad: el estado de las calles. “Los problemas de los vecinos de la ciudad de Santa Fe eran las calles, eran la basura y eran las luces”, sostuvo el intendente, quien repasó las acciones realizadas durante su gestión en esos tres ejes.
Según explicó, la actual planta municipal data de 1982 y tuvo una puesta en valor en 2017, pero su capacidad productiva quedó ampliamente superada por las necesidades actuales.
“Esta planta que hoy tenemos fabrica 6 toneladas por día” y para completar una cuadra de cordón a cordón se necesitan aproximadamente 120 toneladas, señaló Poletti. En ese esquema, estimó que se requieren unos 20 días de producción para disponer del material necesario para una cuadra completa.
La nueva tecnología permitirá cambiar radicalmente esa capacidad. “Esta nueva planta de asfalto que vamos a adquirir lleva a que se puedan fabricar 50 toneladas en una hora”, afirmó el intendente.
De acuerdo con sus cálculos, con la planta funcionando a pleno se podría producir en unas dos horas y media el volumen de material necesario para una cuadra completa, aunque aclaró que buena parte de la producción estará destinada al bacheo y no al asfaltado integral.
“Un 75% de ahorro”
Otro de los argumentos centrales del municipio es la reducción de costos. Poletti aseguró que la nueva planta permitirá ahorrar alrededor del 75% del valor por tonelada respecto de lo que actualmente cuesta producir el asfalto.
“Ese 75 por ciento de ahorro va a poder ser reinvertido para poder comprar más material, para poder hacer más asfalto y poder hacer más baches y tapar más baches”, explicó.
La planta utilizará asfalto en frío, una modalidad que, según destacó el intendente, también tendrá un menor impacto ambiental al no requerir la quema del material.
La expectativa municipal es que la planta esté instalada hacia diciembre y pueda comenzar a utilizarse desde enero de 2027.
Poletti reconoció, de todos modos, que la incorporación de la maquinaria no resolverá por sí sola el problema estructural de las calles santafesinas. “Creo que la planta es parte de la solución del problema”, dijo ante una consulta periodística de El Litoral. En ese sentido, remarcó que el municipio deberá complementar la nueva herramienta con personal capacitado y una mayor eficiencia en las tareas de bacheo.
Además, reconoció una de las limitaciones del asfalto en frío: “Sabemos que este asfalto en frío dura menos que el asfalto en caliente”, aunque sostuvo que la mayor capacidad permitirá intervenir con mayor frecuencia. “Lo que nosotros vamos a poder hacer con esto es frenar esa curva que yo arreglaba dos baches y se me producían cuatro”, graficó.
"Impacto e inmediatez"
Pullaro aseguró que a partir de la incorporación de la planta asfáltica, “estamos dando en el eje a uno de los problemas que tienen los santafesinos debido a la falta de mantenimiento en la ciudad durante mucho tiempo”, destacando “el impacto y la rapidez” que permitirá tener la planta en la fabricación de asfalto, para poder intervenir “muchas calles que no están en condiciones”.
El mandatario provincial destacó el trabajo en conjunto con el Municipio en obras de infraestructura a partir de la llegada del fenómeno de “El Niño”, puntualizando “la reconstrucción de la defensa para que no haya problemas si hay precipitaciones superiores a las normales”.
Por otra parte, el gobernador reconoció que el desafío es “seguir avanzando con obras urbanas en la ciudad”, remarcando que el compromiso de su gestión es que “esta ciudad esté cada vez más linda” y que “quienes aquí puedan compartir eventos masivos, como los que hemos llevado adelante los últimos días, en una ciudad embellecida”.
El gobernador comparó la capacidad de la planta actual con la que tendrá la nueva tecnología: “La planta que tenemos en este momento para hacer una cuadra nos lleva aproximadamente 20 días y la planta que vamos a tener desde el mes de diciembre para hacer una cuadra nos lleva 2 horas o 2 horas y media”.
Pullaro vinculó además las obras de infraestructura urbana con la preparación de la ciudad frente a posibles eventos climáticos. “Tenemos que seguir preparando, como dijo el intendente, arreglar las calles, pero también hacer las obras de infraestructura que nos permitan, si este fenómeno climático viene, como lo indican los pronósticos, estar preparados”, sostuvo.
El gobernador volvió a remarcar el trabajo conjunto entre Provincia y Municipalidad y aseguró que continuará el financiamiento de obras para la capital provincial. “Desde el gobierno provincial, vamos a estar codo a codo y hombro con hombro con el intendente para que esta ciudad esté cada vez más linda”, concluyó.