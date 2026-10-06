El gobernador Maximiliano Pullaro confirmó este martes que las elecciones generales en la provincia serán en junio del año que viene, las primarias en abril; y el cierre de listas, en febrero. Consultado por la prensa, evitó dar fechas precisas porque, según dijo, el calendario aún está en estudio.
Pullaro confirmó los meses de elecciones en Santa Fe
Pullaro aseguró que las generales serán en junio, las primarias en abril y el cierre de listas, en febrero. Pero aclaró que restan aún definir las fechas precisas. Para Marcelo Lewandowski, está "dentro de lo previsto"; para Diego Giuliano, "es un cronograma inconsulto".
"El decreto todavía no está pero no nos vamos a hacer los misteriosos con esto como no lo hicimos nunca. El Ministerio de Gobierno está terminando de evaluar los fines de semana largos y feriados previstos para esos momentos para evitar que eso desaliente la participación ciudadana en las urnas como ha sucedido en los últimos años. Pero los meses van a ser esos", reveló.
Asimismo, ratificó que los comicios locales serán desdoblados de los nacionales "porque así lo planta la propia Constitución", a partir de los condicionamiento que impone para la convocatoria a elecciones provinciales, respecto de la fecha de finalización de los mandatos.
Repercusiones
La mera difusión de manera extraoficial del calendario tentativo que la Casa Gris ensaya para el año que viene ya había generado repercusiones en la oposición.
De manera pública, el senador Felipe Michlig había sido el primero en revelar días atrás, que el 13 de junio de 2027 serían las elecciones generales para renovar todas las categorías provinciales, entre ellas, gobernador y vice. El cronograma prevería – como publicara El Litoral- primarias el domingo 18 de abril, y cierre de listas el 12 de febrero.
Desde la oposición, y con matices, comenzaron hacerse eco de las fechas eventuales. Algunos fueron contemplativos; otros, críticos. Entre los primeros estuvo el senador nacional (PJ), Marcelo Lewandoski. Consultado por este diario, el dirigente consideró que las difundidas "son más o menos las fechas que se han dado en los últimos procesos electorales; generales en junio y primarias en abril".
Y a renglón seguido, filtró un recuerdo familiar pero con un fuerte impacto en la lectura política. "Mi vieja siempre dice '13 de junio, San Antonio milagroso'; así que a lo mejor se da el milagro y el peronismo vuelve al gobierno", sorprendió. El legislador aludió a la fecha que se conmemora en el santoral católico y que honra ese día a San Antonio de Padua.
Inconsulto
Más crítico se plantó el diputado nacional Diego Giuliano (Frente Renovador). Consultado por El Litoral, interpretó que las fechas difundidas son parte de "un calendario hecho en una oficina sin consultar a nadie".
Desde su punto de vista, "eso genera una suerte de apunamiento en el propio gobierno. Se apunan cuando solamente se miran al espejo. De todas maneras, estamos aguardando que el calendario electoral sea definido".
El legislador recordó que "el oficialismo ha hecho ya una reforma electoral y una reforma constitucional", y le reprochó que "cambien con tanta frecuencia las reglas de juego".
A su criterio, es "indispensable que por lo menos tengamos un diálogo democrático para ponernos de acuerdo en reglas que deben ser esenciales para participar en las próximas elecciones provinciales", concluyó.