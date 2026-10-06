Ratificación oficial

Pullaro confirmó los meses de elecciones en Santa Fe

Pullaro aseguró que las generales serán en junio, las primarias en abril y el cierre de listas, en febrero. Pero aclaró que restan aún definir las fechas precisas. Para Marcelo Lewandowski, está "dentro de lo previsto"; para Diego Giuliano, "es un cronograma inconsulto".