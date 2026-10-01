Mientras el Poder Ejecutivo trabaja aún en la reglamentación de la reforma electoral sancionada recientemente por la Legislatura, la Casa Gris avanza en el esbozo de calendario que definirá cuándo deberán votar los santafesinos el año que viene.
La Casa Gris ensaya el calendario electoral que se desplegará durante 2027 en Santa Fe
El 13 de junio serían los comicios generales para elegir gobernador y renovar el resto de las categorías provinciales. El 18 de abril tendrían lugar las primarias, en tanto que el cierre de listas operaría el 12 de febrero. En diciembre, el Poder Ejecutivo debería firmar el decreto de convocatoria para precisar el cronograma.
En declaraciones a la prensa, el senador Felipe Michlig ya hizo pública la fecha del domingo 13 de junio como instancia probable para realizar el comicio general.
Según pudo saber El Litoral, escoger ese fin de semana se ajusta a una de las premisas del gobierno de Maximiliano Pullaro: separar lo más posible la contienda provincial de la nacional, que prevé la concurrencia de los argentinos a las urnas para elegir presidente, el domingo 24 de octubre.
Los parámetros para convocar a elecciones en Santa Fe establecidos por mandato constitucional y ratificados por ley electoral, impiden que los comicios nacionales sean simultáneos a los nacionales, mientras octubre sea el mes elegido para sufragar.
Límites del nuevo Código Electoral
El nuevo Código Electoral estipula en el artículo 42 que las elecciones deberán convocarse "con una antelación máxima de seis meses y mínima de tres" a la finalización de los mandatos vigentes, que vencen el 10 de diciembre. Por lo tanto, la ventana temporal para las elecciones provinciales es entre el 10 de junio y el 10 de setiembre; de allí, la imposibilidad absoluta de coincidir con Nación.
En ese marco, la intención del oficialismo es que ambas instancias estén lo más distantes posible. Evitar "mezclar" los escenarios y la confusión del electorado había sido, de hecho, uno de los argumentos de la diputada nacional Gisela Scaglia para promover la suspensión de las PASO a nivel nacional.
Más fechas
Si las elecciones generales en Santa Fe son el 13 de junio, las primarias serán en abril. Michlig deslizó públicamente la fecha del domingo 11, pero ello no se ajustaría a la última modificación planteada por la legislatura que acota el plazo entre generales y primarias.
El texto anterior planteaba que entre una contienda y la otra debían transcurrir "entre 42 y 80 días"; ahora, el tope es "sesenta días". Por lo tanto, deberían celebrarse el 18.
En ese esquema, se ensaya como plazo para cierre de inscripción de alianzas el 7 de febrero; y para cierre de listas, el 12 del mismo mes.
El artículo 41 de la última reforma electoral plantea, asimismo, que la convocatoria a elecciones primarias deberá efectuarla el Poder Ejecutivo "con una antelación máxima de 150 y mínima de 120" respecto de la fecha de su realización. De ese modo, en diciembre, el gobernador debería rubricar el respectivo decreto.
Las fechas expuestas fueron esbozadas informal y tímidamente en el seno del oficialismo, incluso, cuando transcurría la Convención Constituyente. Se fueron consolidando con el tiempo, aunque para cristalizarse, resta aún una conversación formal con todos los partidos que integran la coalición de Unidos.