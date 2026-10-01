En "modo urnas"

La Casa Gris ensaya el calendario electoral que se desplegará durante 2027 en Santa Fe

El 13 de junio serían los comicios generales para elegir gobernador y renovar el resto de las categorías provinciales. El 18 de abril tendrían lugar las primarias, en tanto que el cierre de listas operaría el 12 de febrero. En diciembre, el Poder Ejecutivo debería firmar el decreto de convocatoria para precisar el cronograma.