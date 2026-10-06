Apertura en Santa Fe

Pullaro encabezó la apertura de los Juegos de la UTN y defendió la educación pública

El gobernador de Santa Fe dio la bienvenida a más de 2.000 estudiantes y colaboradores de 12 provincias que competirán en la capital provincial hasta el domingo. El evento utiliza las instalaciones de la Villa Suramericana y reúne a 30 facultades regionales de todo el país.