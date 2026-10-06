La ciudad de Santa Fe se convirtió en la sede de una cita deportiva y universitaria multitudinaria. El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este martes el acto formal de apertura de los Juegos Deportivos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), una competencia que por primera vez desembarca en la capital santafesina y que congrega a más de 2.000 participantes, entre estudiantes, docentes y colaboradores provenientes de 30 facultades regionales de 12 provincias.
Pullaro encabezó la apertura de los Juegos de la UTN y defendió la educación pública
El gobernador de Santa Fe dio la bienvenida a más de 2.000 estudiantes y colaboradores de 12 provincias que competirán en la capital provincial hasta el domingo. El evento utiliza las instalaciones de la Villa Suramericana y reúne a 30 facultades regionales de todo el país.
Durante la ceremonia llevada a cabo en la sede de la Facultad Regional Santa Fe, el mandatario provincial aprovechó el marco para reivindicar el rol estratégico de la enseñanza estatal. “Nosotros defendemos el federalismo y la educación pública, porque somos hijos de la educación pública”, enfatizó Pullaro. En esa misma línea, remarcó la importancia del ascenso social: “Soy la primera generación de mi familia que es graduado universitario. Soy nieto de analfabetos o semi analfabetos; esta es la movilidad social que nos da la universidad pública en la Argentina. Por eso siempre, desde esta provincia, la vamos a defender”.
El mandatario también valoró el uso de la infraestructura heredada de los recientes Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 para alojar a las delegaciones en la Villa Suramericana. “Hace unos días tuvimos el evento deportivo más grande que vivió Sudamérica, y eso nos puso muy orgullosos a los santafesinos. Y nos dio mucha alegría colaborar con las instalaciones de la Villa para que ustedes puedan venir a nuestra provincia. Nos llena de orgullo”, celebró Pullaro, al tiempo que definió al certamen como “un momento muy lindo para poder compartir y mostrar valor, vocación, disciplina, superación, pero fundamentalmente la confraternidad”.
La apertura contó además con el respaldo de las autoridades universitarias y locales. El rector de la UTN, Rubén Soro, destacó la decisión política de los gobiernos provincial y municipal “que entienden que es importante que en sus ciudades haya universidades nacionales”, mientras que el decano de la sede anfitriona, Alejandro Tóffolo, subrayó que “para la UTN el deporte es muy importante y hoy se ve reflejado en estos Juegos”. Por su parte, el intendente Juan Pablo Poletti agradeció “la alegría que contagian” los jóvenes en la ciudad.
Las competencias se extenderán hasta el próximo domingo 11 de octubre con un programa que incluye disciplinas como fútbol y vóley en diversos complejos de la capital. El acto de inicio contó con la presencia de los ministros provinciales José Goity (Educación) y Victoria Tejeda (Igualdad y Desarrollo Humano), el secretario de Derechos Humanos Emilio Jatón, el senador Julio Garibaldi y la rectora de la UNL, Laura Tarabella.