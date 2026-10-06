Reservas, swaps y "riesgo kuka"

Caputo dice que Milei gana “en todos los escenarios”, pero se prepara por si está equivocado

El ministro aseguró que no contempla una derrota del Presidente, aunque explicó que la acumulación de reservas y los swaps funcionan como cobertura ante una eventual reacción del mercado. “Yo tengo que estar preparado para que los argentinos no sufran”, afirmó.