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Reservas, swaps y "riesgo kuka"

Caputo dice que Milei gana “en todos los escenarios”, pero se prepara por si está equivocado

El ministro aseguró que no contempla una derrota del Presidente, aunque explicó que la acumulación de reservas y los swaps funcionan como cobertura ante una eventual reacción del mercado. “Yo tengo que estar preparado para que los argentinos no sufran”, afirmó.

El ministro de Economía afirmó que el oficialismo ganará en 2027, aunque aclaró que mantiene un plan preventivo de acumulación de reservas ante el mercado. El ministro de Economía afirmó que el oficialismo ganará en 2027, aunque aclaró que mantiene un plan preventivo de acumulación de reservas ante el mercado.
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Luis Caputo aseguró que está convencido de que Javier Milei ganará las elecciones presidenciales de 2027, aunque aclaró que esa certeza política no modifica la estrategia preventiva con la que conduce el Ministerio de Economía.

“Creo que en todos los escenarios gana el Presidente. En todos. No hay ningún escenario en el que el Presidente no gane”, afirmó el ministro durante una entrevista en el programa La Misa, del streaming oficialista Carajo.

Caputo vinculó esa definición con las críticas que recibe por algunas de las decisiones financieras del Gobierno, entre ellas la acumulación de reservas y la búsqueda de mecanismos de respaldo externo.

Argentina's President Javier Milei and Minister of Economy Luis Caputo embrace, as General Secretary of the Presidency Karina Milei reacts, on the day Argentina's Cabinet Chief Manuel Adorni presents his management report at the National Congress, in Buenos Aires, Argentina, April 29, 2026. REUTERS/Mariana NedelcuEl ministro Luis Caputo aseguró que Javier Milei será reelecto en 2027 y explicó su estrategia económica con reservas y swaps para dar certidumbre financiera. Foto: Archivo / REUTERS / Mariana Nedelcu.

“Uno dice: ‘Dice eso, pero actúa de otra manera, compra reservas, busca cerrar un swap y demás’. Eso es obvio. Yo soy el ministro de Economía. Lo importante no es lo que pienso yo, es lo que piensa la gente”, explicó.

En ese sentido, reconoció que la política económica debe contemplar incluso un escenario que él personalmente considera improbable.

“Si se da lo que pienso yo, bárbaro. Pero si no se da lo que pienso yo, yo tengo que estar preparado para que los argentinos no sufran”, sostuvo.

Y agregó: “Obviamente que yo contemplo la posibilidad de estar errado y actúo como si pudiera estarlo. Es mi responsabilidad”.

El temor de los mercados

Caputo definió como “riesgo kuka” la posibilidad de un regreso del kirchnerismo al poder. Desde su perspectiva personal, dijo, ese riesgo es prácticamente inexistente, aunque admitió que los inversores pueden tener una percepción diferente.

“Si me lo preguntás a mí, yo te digo que es cero. No hay ninguna posibilidad de que eso pase. Ahora, de vuelta, es lo que piensa el 100% de los inversores, el 100% del mercado. Entonces yo tengo que actuar en consecuencia a eso”, señaló.

El decreto fue firmado por Milei y CaputoA pesar de pronosticar una segura reelección presidencial, el funcionario explicó por qué refuerza reservas y busca acuerdos ante la cautela de inversores.

El ministro insistió en que su responsabilidad no es administrar únicamente sobre la base de sus propias expectativas electorales.

“No me voy a quedar con el view mío y decir: ‘Seguro va a pasar lo que yo digo y este es el único plan’. Yo tengo una responsabilidad como funcionario público y mi responsabilidad es cuidar a los argentinos”, afirmó.

La misma lógica, explicó, atraviesa la estrategia de fortalecimiento de reservas y los acuerdos financieros internacionales. Al referirse al respaldo de Estados Unidos, Caputo sostuvo que no espera un cambio en la relación estratégica con la Argentina, pero reconoció que algunos inversores mantienen dudas.

“Hay inversores —no es la mayoría— que pueden decir: ‘No sabemos si está seguro el swap con Estados Unidos o no, porque mirá si en las elecciones de medio término pierde Trump’”, relató.

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También confirmó la vigencia del acuerdo con China: “El swap con China está. Hay una parte que es de libre disponibilidad, así que podremos hacer lo que quisiéramos”.

El desafío de generar confianza

Para Caputo, la incertidumbre política puede tener consecuencias económicas incluso antes de una elección. Según explicó, una pequeña probabilidad asignada por los inversores a un cambio de rumbo puede ser suficiente para postergar decisiones.

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“Si vos ibas a invertir, decís: ‘Si hay alguna chance, aunque sea 2%, de que gane esto, espero un año más’”, ejemplificó.

Por eso, señaló que el desafío del Gobierno no es solamente ganar las elecciones, sino reducir anticipadamente esa percepción de riesgo.

“No importa que yo crea que Milei reelige en cualquier circunstancia. Lo importante es que lo crea el resto de la gente para que se saquen ese temor y entonces el próximo año y medio se lancen ahora, porque lo que viene va a ser mucho mejor”, expresó.

Aun con esa estrategia preventiva, Caputo ratificó su pronóstico político: “No va a cambiar el resultado de la elección. Va a ganar en todos los escenarios”.

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