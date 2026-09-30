El Gobierno nacional avanzó este miércoles en París en las conversaciones con gobernadores para modificar el régimen de las PASO antes de las elecciones de 2027. El tema fue uno de los ejes de una cena encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en la Embajada argentina en Francia.
Santilli negoció con gobernadores en París el futuro de las PASO para 2027
El jefe de Gabinete encabezó una cena con 12 mandatarios provinciales, Jorge Macri y la vicegobernadora de Córdoba. El Gobierno busca apoyos para eliminar o volver a suspender las primarias.
Del encuentro participaron 12 gobernadores, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la vicegobernadora de Córdoba, Myriam Prunotto. La reunión se desarrolló durante la primera jornada de la Argentina Week.
La discusión por las PASO
La Casa Rosada analiza dos posibilidades: eliminar definitivamente las primarias o volver a suspenderlas para los comicios nacionales de 2027. Cualquiera de las alternativas necesitará respaldo suficiente en el Congreso.
Según una fuente oficial citada por Noticias Argentinas, las conversaciones se encontraban “encaminadas”. Sin embargo, algunos mandatarios habían manifestado reparos en las semanas previas sobre la conveniencia de acelerar una definición electoral.
La negociación se enmarca en una estrategia del Ejecutivo para fortalecer el diálogo directo con las administraciones provinciales y sumar respaldos para su agenda legislativa.
Quiénes estuvieron en la cena
Participaron Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck, Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio, Gustavo Sáenz, Ignacio Torres, Raúl Jalil, Carlos Sadir, Marcelo Orrego, Leandro Zdero, Claudio Vidal y Juan Pablo Valdés.
También estuvieron Jorge Macri y Myriam Prunotto. Santilli estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, no integra la comitiva provincial que viajó a la Argentina Week. Su ausencia ya había sido anticipada antes de la gira.
La relación con las provincias
Durante la cena también se repasaron la relación financiera con los distritos, la evolución reciente de la coparticipación y distintos reclamos particulares que cada gobernador mantiene con la Nación.
El viaje fue organizado además como una vidriera ante empresas europeas. La Argentina Week reúne a funcionarios, mandatarios provinciales y ejecutivos privados para presentar proyectos en energía, minería, agroindustria, tecnología y otras áreas.
Javier Milei no participó de la cena en la Embajada. El Presidente permaneció en el hotel para intervenir de manera virtual en el Coloquio de IDEA que se desarrolla en Mar del Plata.
También hablaron de tierras rurales
Otro de los asuntos planteados fue el régimen de tierras rurales, después del fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la sentencia que había declarado inconstitucional la derogación dispuesta por el artículo 154 del DNU 70/2023.
Según la información surgida del encuentro, el Ejecutivo analiza alternativas que permitan inversiones extranjeras y, al mismo tiempo, establezcan condiciones especiales para operaciones relacionadas con Estados extranjeros, zonas fronterizas o recursos considerados estratégicos.
La agenda presidencial continuará este jueves con actividades de la Argentina Week en la OCDE y una reunión entre Milei y Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo.