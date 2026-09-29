Antes de partir rumbo a Francia, en cuya capital se desarrollará el Argentina Week París, la secretaria General y titular de La Libertad Avanza, Karina Milei, convocó este martes a las 13 hs a otro encuentro de la Mesa Política en Casa Rosada. Este lunes, su hermano, el Presidente de la Nación, decidió no realizar la reunión de Gabinete debido a “cambios en su agenda”, dijeron desde el área de comunicación sin dar mayores precisiones.
Antes de viajar a París, Karina Milei reunió a la Mesa Política en Casa Rosada
Balcarce 50 fue el escenario para otro cónclave que convocó a los principales jugadores políticos del Gobierno nacional. La prioridad sigue siendo la Reforma Política, que todavía no cuenta con los votos para eliminar o suspender las PASO. En esta ocasión también se trataron temas de Seguridad y la visita del Papa.
Esta convocatoria tuvo como principal objetivo ordenar la agenda legislativa y bajar la intensidad de las tensiones en el seno del oficialismo, especialmente con la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quien dejó trascender a través declaraciones a un medio porteño que en Balcarce 50 “juegan a las escondidas” y se tejen negociaciones directas con los gobernadores dialoguistas, sin tener una coordinación previa con la bancada violeta en el Senado.
El proyecto que más rispideces genera, es precisamente, el que prioriza el mileísmo: la reforma política-electoral.
Hasta el momento, la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri y Javier Milei, asegura que no están los votos para convertir en ley esa iniciativa.
Bullrich se mostró a favor de la eliminación -o suspensión- de las PASO, pero se viene quejando por la falta de una estrategia ordenada para conseguirlo.
El foco de los cortocircuitos se inició semanas atrás cuando se realizaron modificaciones inconsultas en el capítulo de discapacidad del Presupuesto 2027, ocasión en la que advirtió su descontento, y según informaron fuentes del Poder Ejecutivo, “se discutieron las diferencias que se expusieron públicamente”, y “cada integrante de la mesa planteó su posición al respecto y las diferencias quedaron aclaradas, comprometiéndose a continuar fortaleciendo el trabajo conjunto con miras a la agenda legislativa y política que lleva adelante el Gobierno”.
De todos modos, será el propio Milei quien tendrá contacto con 13 de los gobernadores acuerdistas que se encontrarán con él en tierras galesas en el evento que buscará atraer inversiones al país.
La mandamás de la banca libertaria en el recinto senatorial arribó a este cónclave con la sanción de la modificación al régimen de Zonas Frías; Inocencia Fiscal, y la aprobación -que deberá volver a Diputados porque tuvo modificaciones- de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En las últimas horas, el Primer Mandatario se refirió a su relación con Bullrich, a la que calificó de “excelente”.
En ese contexto, alabó a la dirigente al expresar que “conoce la lógica argentina” y “juega a la mancha con los aviones”. Una declaración mediática en la que minimizó las divergencias internas al señalar que, "los liberales no somos manada; hay distintas miradas", y argumentó que tener diferentes posturas les permite "componer una estrategia mejor".
Por fuera de estas declaraciones, la senadora nacional también criticó la intención de avanzar con juicios políticos contra las magistradas, Marta Elba Pascual y Laura Beatriz de Marinis, debido a sentencias se consideraron polémicas y contrarias al Régimen Penal Juvenil, impulsado por LLA. A la vez, desde su cuenta de X, la legisladora cuestionó un fallo de la Justicia formoseña contra periodistas, tomando distancia de la postura presidencial, que celebró la medida.
En esta reunión, además de los temas parlamentarios se trataron “cuestiones vinculadas a la seguridad nacional”.
Para ello se contó con la presencia de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, “junto a quien se analizó con preocupación la escalada de inseguridad registrada durante las últimas semanas en distintos centros urbanos. En ese marco, se abordó también el episodio ocurrido este martes en La Matanza, donde un integrante de Seguridad y Custodia del Ministerio de Seguridad resultó herido de un disparo en el brazo durante un intento de asalto”, se comunicó al final del encuentro, a lo que se anexó que, “en relación con la agenda legislativa, se abordó el tratamiento de la reforma electoral en el Senado y la evolución del proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas en la Cámara de Diputados.
Asimismo, se evaluaron los procedimientos y el operativo de seguridad previstos con motivo de la visita del Papa, con especial atención a las distintas medidas de prevención y coordinación necesarias para garantizar el normal desarrollo de las actividades previstas durante su estadía”, cerró la data oficial.
Además de la hermana presidencial, en la actividad que se desarrolló en el despacho de la secretaría de Interior participaron: el ministro coordinador, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara baja, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo ‘Lule’ Menem; el asesor Santiago Caputo; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.