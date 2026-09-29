Encuentro político y de gestión

Antes de viajar a París, Karina Milei reunió a la Mesa Política en Casa Rosada

Balcarce 50 fue el escenario para otro cónclave que convocó a los principales jugadores políticos del Gobierno nacional. La prioridad sigue siendo la Reforma Política, que todavía no cuenta con los votos para eliminar o suspender las PASO. En esta ocasión también se trataron temas de Seguridad y la visita del Papa.