Tras su retorno de los Estados Unidos, Javier Milei y Luis Caputo se pusieron a estudiar el cuadro de situación luego de que se dieran a conocer los datos de pobreza y del Estimador Mensual de Actividad Económica del INDEC. Aunque haya algunos analistas que hablan de estar a las puertas de un cuadro de recesión técnica, desde el poder central se rechazó de lleno esa postura, y por el contrario se la contradijo haciendo una lectura comparativa de los guarismos oficiales.
El Gobierno nacional defiende su plan económico y pide cuatro años más para sellar el cambio
Luego de la difusión de datos económicos y de pobreza, los funcionarios libertarios salieron a explicar los números negativos y a contar cuál será el planteo de cara a las elecciones nacionales
Apenas se dieron a conocer las cifras, el ministro de Hacienda reconoció la suba semestral del 4,1 por ciento en la cantidad de pobres y del 1,2% en la de indigentes, pero manifestó -a través de sus redes sociales- que ambos indicadores continúan muy por debajo de los niveles de 2024 y, muy por el contrario, aseguró que hubo un fuerte crecimiento en la actividad que mide el EMAE, al acumular el 1,7% durante los primeros siete meses del corriente año.
La línea argumental del Gobierno nacional
El jefe de la cartera de Hacienda, Luis Caputo, señaló que la baja del 2,9 por ciento en la actividad económica se debe a “shocks transitorios” que están bien identificados. Entre ellos se mencionó la menor disponibilidad de gas para las industrias; problemas climáticos con lluvias y nevadas que detuvieron a la construcción y a la minería, además de una menor cantidad de horas trabajadas debido a la atención que produjo el Mundial de fútbol.
Uno de los hombres que transita diariamente el palacio de Economía y la Casa Rosada le dijo a El Litoral que “no se plantea ningún cambio ni modificación en el rumbo, y mucho menos está en carpeta implementar estímulos artificiales como hizo el kirchnerismo. Algo que es pan para hoy y hambre para mañana”. La misma fuente destacó que la receta para que la situación de la Argentina mejore es “seguir con los pilares que tiene este gobierno: equilibrio fiscal, déficit cero y la eliminación progresiva de la inflación. No tenemos que salirnos de ese eje, por lo menos, en 20 años”, afirmó.
El Riesgo ‘Kuka’
En una conferencia frente a inversores en Nueva York, el presidente Milei destacó que la posibilidad de una vuelta del kirchnerismo representa un factor que genera un escenario de incertidumbre y potencial retroceso político y económico que todavía preocupa de cara al futuro y las colocaciones más allá del 2027. En esa línea, el mandatario afirmó que su administración está “armada hasta los dientes para enfrentar el ‘Riesgo Kuka”.
Un alto funcionario de la sede ejecutiva le señaló a este diario: “Aunque consideramos que una vuelta del populismo en Argentina es improbable, los fantasmas que producen experiencias anteriores como la del macrismo, que habilitó que Cristina (Kirchner) volviera con Alberto (Fernández) y (Sergio) Massa, hacen ruido, eso es inevitable”, opinó el dirigente libertario, que a la vez añadió: “Lo que hay que tener en cuenta es que nadie quiere retroceder. Hoy estamos mucho mejor que cuando llegamos en 2023. Nadie duda de eso. Ocurre que la paciencia no es algo que nos caracterice a los argentinos, pero tenemos que aprender a mantener la confianza en lo que estamos haciendo. Cuatro años es muy poco para el enorme plan de estabilización que estamos impulsando”, aseveró.
Posicionamiento oficial y los factores externos
La plana mayor de La Libertad Avanza defiende a rajatabla la continuidad del programa fiscal y monetario con el objetivo de evitar la volatilidad financiera en el corto y mediano plazo. Lo que observan con detenimiento son los factores económicos externos que inquietan porque la suba global de las tasas de referencia incide en el incremento del Riesgo País, que la última semana volvió a trepar por arriba de los 600 puntos.
Otro de los colaboradores ministeriales de Balcarce 50 le reconoció a este medio que, “está claro que ante este panorama en el que se abren tres frentes electorales de peso, como son los comicios de medio término en EEUU, la presidencial en Brasil y el año que viene en Argentina, no se puede pedir que todos los inversionistas tengan confianza, siempre existen inquietudes, y eso presiona en el indicador del JP Morgan, pero por suerte los que quieren poner plata en nuestro país tienen una mirada a largo plazo y saben que Vaca Muerta y el resto de territorios con infinidad de riquezas no son moco de pavo. Esos son los que ya están ingresando al RIGI y se establecen como generadores de empleo, consumo y crecimiento del PBI (Producto Bruto Interno)”, aseveró.
En búsqueda de inversiones
Así como ya ocurrió en Nueva York, Javier Milei y más de una decena de gobernadores vuelven esta semana al ruedo de intentar atraer inversiones extranjeras y generar contactos entre empresarios locales y europeos. La cita será en París a partir de este 30 de septiembre (hasta el 2 de octubre). En búsqueda de un segundo mandato, tanto el titular del Ejecutivo argentino como los ministros que lo van a acompañar, harán foco en las oportunidades que brinda nuestro país en materia de energía, minería, agroindustria, salud y tecnología.
Con la prioridad de fijar una agenda que dé por sentado que habrá otro período libertario en la Casa Rosada, las jornadas estarán marcadas por varios plenarios en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde se expondrá sobre la transformación macroeconómica de la Argentina.