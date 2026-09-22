En su décimo tercera conferencia de prensa en la Casa Rosada, El Litoral consultó a Adrián Ravier sobre los dichos de la senadora Patricia Bullrich en referencia a que, a su entender, lo más importante es que “el proyecto reelija", sin nombrar al actual Presidente de la Nación, quien busca otro mandato.
El gobierno nacional salió a responderle a Patricia Bullrich a través del vocero Ravier
El vocero de Presidencia de la Nación argumentó en su rueda de prensa semanal, por qué para La Libertad Avanza es Javier Milei el único candidato a ser reelegido en 2027
El funcionario respondió que, “como vocero presidencial no hago especulaciones políticas futuras de escenarios determinados”, pero de todos modos agregó: “La realidad es que Javier Milei es clave en este Gobierno. Trabajamos para su reelección y después de 2031 se verá. Hay muchas personas que son fundamentales en La Libertad Avanza. Somos muy optimistas de lo que va a ocurrir en el ‘27, no solo a nivel nacional, sino a nivel provincial. Y si las cosas salen bien, vamos a tener muchas figuras políticas que eventualmente podrán darle continuidad al partido. Pero creo que son especulaciones futuras para las cuales se trabajará en su debido momento y se tomarán decisiones”, expresó.
En el marco de la repregunta de este diario con respecto a si el año que viene entonces no habrá chances de que haya otro candidato de la derecha aliada, el portavoz del Poder Ejecutivo Nacional manifestó que, “no cabe ninguna duda que este Gobierno trabaja para la reelección del presidente Javier Milei. Si alguien especula algo distinto, digo desde dentro del Gobierno, nosotros no, creo que nadie duda de la continuidad del presidente para ir por la reelección”, afirmó Ravier en una respuesta que se adelantó a la reunión de Mesa Política que tiene como protagonistas a la secretaria General de la Presidencia y titular del partido, Karina Milei, y a la jefa del bloque libertario en la Cámara alta.
La polémica por la discapacidad
Tras hacer un desglose del proyecto de ley de Soberanía sobre las Islas Malvinas y el archipiélago del Atlántico Sur que fue enviado al Congreso nacional, Ravier fue interrogado acerca de la discusión en torno a la prórroga al financiamiento en Discapacidad, sobre lo cual declaró: “Quiero que quede claro que para este Gobierno las personas con discapacidad son prioridad, algo que no ocurrió en el gobierno anterior. Recordemos el uso político que han hecho de los recursos asignados a personas con discapacidad, que el kirchnerismo les daba a personas por cuestiones políticas, personas que no tenían ningún tipo de discapacidad. Sabemos de pueblos enteros que contaban con más pensiones por discapacidad que habitantes”, comentó.
Asimismo, el vocero de Milei expuso que, “el mensaje para la familia de las personas con discapacidad es que se queden tranquilas, que no van a perder el beneficio mientras Javier Milei sea presidente, que los valores por lo menos se van a actualizar por inflación, y que no deberían preocuparse”. En otro tramo aseguró que las personas que tengan una discapacidad no están exentas de generar ingresos formales, y que en ese caso, se mantiene la idea de la gestión libertaria encaminada a que pierdan el beneficio de la pensión no contributiva.
Sobre Manuel Adorni
Cuando se le preguntó por la situación judicial del su antecesor y ex jefe de Gabinete, quien presentó en los tribunales federales una justificación de sus ganancias que se basan en inversiones en criptomoneda, el representante del PEN advirtió que, “Adorni es una persona que no forma parte de este Gobierno. Todo lo relativo a la pregunta está en manos de la Justicia, al respecto no vamos a agregar más información. En todo caso esperaremos que la Justicia hable”, refrendó.
A la vez, negó que iniciativas gubernamentales como la Inocencia Fiscal ll vayan dirigidas a beneficiar a ex funcionarios como el ex ministro coordinador. “Seguimos pensando que es una ley fundamental. No vamos a mezclarlo con el tema Adorni. Es un tema que, de nuevo, continuará en la Justicia y no nos vamos a seguir pronunciando al respecto”, cerró.