La encrucijada tributaria argentina

Exigencias del FMI, Presupuesto 2027 y el reclamo de los sectores productivos

Economía plantea productividad y los actores piden lo que Milei promete: bajar impuestos. Pero llega el FMI con otra receta y pone a prueba el compromiso del gobierno de mantener el superávit primario en 1,4%, justo cuando cae la recaudación. Iaraf dice que se incrementará la presión tributaria.