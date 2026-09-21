Estudio de UNL

Presupuesto 2027: universidades recibirían un 27% menos recursos que en 2023

Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la UNL advierte que el financiamiento universitario continuaría por debajo de los niveles de 2023 y que el área de Ciencia y Técnica acumularía una caída real del 75,1%.