Se llamó este jueves a un paro nacional de universidades por 48 horas en modalidad conjunta con primera aplicación este viernes 18 de septiembre
Paro universitario este viernes: el fracaso de paritaria y el anuncio de la marcha federal
Se dará en modalidad conjunta entre este 18 de septiembre y el martes 22 entre docentes y no docentes. Los detalles del contexto
El Frente Sindical de Universidades Nacionales llamó a la medida de fuerza en el marco del anuncio de la quinta marcha universitaria federal.
El paro conjunto de 48 horas se completará el próximo martes 22 de septiembre. Mientras que la marcha fue definida para el día 15 de octubre.
Paritarias
Las paritarias docente y no docente de las universidades nacionales han fracasado nuevamente ante el sostenimiento de la propuesta que ya había sido rechazada de plano por todas las organizaciones sindicales.
Desde las Universidades argumentan que “el 3 % que el Gobierno impone está muy lejos de cumplir la cautelar que lo obliga a hacer efectiva el artículo 5 de la Ley de Financiamiento Universitario sobre el que hay que calcular tanto el retraso salarial (33,4%) y la deuda salarial del orden de los cuatro salarios”.