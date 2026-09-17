Nuevo libro

"Una historia de cómo nos endeudamos": la lógica de sacrificio tras 40 años de crisis económica

En el marco de la presentación de su nueva entrega, el investigador principal del Conicet, Ariel Wilkis, analizó la evolución del crédito y las deudas en las familias argentinas durante las últimas cuatro décadas. El especialista detalló cómo los compromisos financieros pasaron de ser una herramienta de progreso a convertirse en una estrategia de subsistencia para mantener consumos básicos.