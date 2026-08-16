Santiago Mignone, presidente de Idea

La competitividad no depende del tipo de cambio sino de eliminar impuestos distorsivos

"Las empresas no están todas iguales, hay algunas más desafiadas que otras", aseguró el directivo. Reclamó por la arquitectura tributaria "que nos hace perder" frente al mundo. El Coloquio busca los marcadores de un crecimiento sostenido basado en "la estabilidad macroeconómica, la responsabilidad fiscal y la integración", sin "pendular" ante las elecciones.