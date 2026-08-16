El gobernador Maximiliano Pullaro completó su agenda de viaje en Chile con un encuentro junto al embajador argentino en ese país, el santafesino Jorge Faurie.
Pullaro cerró su viaje a Chile con una reunión con el embajador Faurie
El gobernador y el diplomático compartieron un encuentro en Santiago de Chile. Estuvieron presentes el intendente Rosarino Javkin y la Secretaria Legal y Técnica de la Provincia, Julia Tonero.
El diplomático recibió al mandatario y la comitiva que también integró el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y la Secretaria Legal y Técnica de la Provincia, Julia Tonero.
“Finalizamos con Jorge Faurie, ex Canciller y actual embajador argentino allá para charlar sobre las oportunidades de comercio que tenemos con Chile”. publicó Pullaro en sus redes sociales.
Y agregó: “También nos reunimos con el ministro de Justicia para mostrarle el plan de seguridad que estamos llevando adelante y como esto nos permite pensar ahora en el futuro de la Provincia”.
“Viajé 2 días a Chile para conocer el esquema portuario y empezar a trabajar en las oportunidades que tenemos en los puertos santafesinos. Logística, servicios e infraestructura que pueden multiplicar por 5 el empleo en toda la zona, exportando desde Santa Fe al mundo la producción de todo el país”, indicó Pullaro.
En Antofagasta
La misión santafesina en el vecino país tuvo la primera parada en el Puerto Angamos (ANG) y la Terminal Graneles del Norte (TGN) en la Región de Antofagasta. Además de los mencionados Pullaro y Javkin, participaron el ministro Gustavo Puccini y la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado.
Las autoridades provinciales se reunieron con los CEO de ANG y TGN, Carlos Kulenkampff y Felipe Vasquez.
Cabe señalar que Puerto Angamos es una importante terminal marítima multipropósito situada en la Bahía de Mejillones. Conecta el norte de Chile con rutas globales hacia Asia-Pacífico y el Caribe, operando cargas de gran envergadura, contenedores, graneles y proyectos energéticos
Por su parte, Terminal Graneles del Norte (TGN) es un moderno puerto especializado en cargas a granel, ubicado en la Bahía de Mejillones, a 65 km al norte de la ciudad de Antofagasta. Funciona como un eslabón clave para la industria minera regional y la provisión de energía, operando con tecnologías sustentables, como correas transportadoras tubulares y sistemas de supresión de polvo.
Replicar en Santa Fe
Tras la recorrida, Puccini expresó que “la visita fue muy productiva. Estamos gratamente sorprendidos por lo que nos hemos encontrado en estos puertos, la operatividad que tienen, la experiencia, la eficiencia con la que trabajan y las inversiones que se han hecho. Es importante poder conocer para llevarnos qué se puede hacer en nuestros puertos”.
“Para nosotros, Chile está dentro de los 10 principales países de las exportaciones de Santa Fe, por lo cual ya tenemos un vínculo, a complementar con lo logístico, que es muy importante porque detrás de esto está el trabajo que podemos generar, junto con el crecimiento y desarrollo que se espera para la Argentina, sobre todo para la minería”, sentenció el ministro.
En simultáneo, por redes sociales el funcionario mencionó: “Nos interesa aprender de su eficiencia, tecnología y organización logística, pero también de su integración con la ciudad y con sectores productivos como la minería”.
“En Santa Fe queremos llevar esa experiencia al Puerto de Rosario y convertirlo en una puerta de entrada y salida para la minería argentina: más logística, más inversiones y más trabajo para nuestra provincia”, cerró.