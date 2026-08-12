El gobernador Maximiliano Pullaro mantuvo, este miércoles, una reunión de trabajo con el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, en la sede de la entidad fabril, donde expuso las principales políticas que lleva adelante la Provincia de Santa Fe para fortalecer la producción, promover inversiones y mejorar la competitividad de las empresas.
Pullaro presentó ante la UIA el modelo productivo de Santa Fe
La reducción de impuestos al sector productivo, el equilibrio fiscal, la inversión en obra pública y el acceso al financiamiento estuvieron entre los principales ejes. El gobernador asistió acompañado por Puccini y Olivares.
Del encuentro participaron también los ministros de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, y su par de Economía, Pablo Olivares. Durante la reunión, las autoridades de la UIA destacaron las medidas implementadas por el Gobierno santafesino y valoraron el esquema de diálogo que la provincia mantiene con el sector privado.
La agenda estuvo centrada en el equilibrio de las cuentas públicas, la inversión provincial en infraestructura, las herramientas de financiamiento para empresas, la política tributaria, la seguridad y las reformas educativas. Asimismo, se analizaron los desafíos que enfrenta la industria argentina ante el actual escenario económico y la apertura de los mercados.
"Fue una reunión muy positiva, en la que encontramos un reconocimiento de la UIA al trabajo que viene haciendo Santa Fe. Pudimos mostrar que es posible sostener el equilibrio fiscal y, al mismo tiempo, invertir en obra pública, acompañar al sector productivo con financiamiento, reducir impuestos y llevar adelante políticas públicas en áreas fundamentales como seguridad y educación", señaló Puccini.
Rappallini destacó que "el desarrollo industrial y la productividad requieren el compromiso de los tres niveles del Estado", y en ese sentido señaló que desde la UIA "valoramos la mirada productivista del Gobierno de Santa Fe en su promoción de la industria, y en sus medidas para generar inversión en infraestructura, un esquema tributario adecuado, promoción del empleo y reglas claras. La competitividad se construye desde cada nivel de gobierno", valoró.
Impacto del alivio tributario en empresas
Uno de los puntos que despertó interés fue la política de alivio tributario implementada por Santa Fe. Durante el encuentro, la delegación provincial presentó los resultados correspondientes al primer semestre de 2026: cerca de 10.000 empresas accedieron a beneficios fiscales, que representaron un ahorro superior a los 36.000 millones de pesos.
Las medidas incluyen distintos mecanismos para reducir la incidencia de Ingresos Brutos sobre la actividad económica, entre ellos beneficios vinculados al empleo y al consumo de energía. Según expusieron los funcionarios provinciales, estas herramientas permitieron disminuir de manera significativa la carga tributaria efectiva para las empresas alcanzadas.
Pullaro, Puccini y Olivares también detallaron la política de financiamiento productivo y el volumen de obra pública que ejecuta la Provincia con recursos propios. En ese marco, remarcaron no solo el impacto de la infraestructura sobre la competitividad y la logística, sino también su capacidad para sostener actividad económica y generar empleo.
Otro de los aspectos abordados fue el funcionamiento del Estado. Las autoridades provinciales y los representantes industriales coincidieron en la necesidad de contar con un sector público eficiente, con cuentas ordenadas y capacidad para intervenir allí donde resulte necesario para mejorar las condiciones de producción y desarrollo.
"Tenemos una coincidencia importante: la Argentina necesita un Estado eficiente y un sector privado competitivo. Santa Fe está demostrando que ordenar las cuentas no significa retirarse, sino administrar mejor para poder invertir, bajar impuestos y acompañar a quienes producen y generan empleo. Queremos seguir trabajando con la industria para nivelar la cancha y darle herramientas frente a un escenario cada vez más competitivo", afirmó Puccini.
Una agenda común
La reunión permitió además avanzar sobre temas que la UIA viene planteando ante el Gobierno nacional. Entre ellos, la posibilidad de agilizar la devolución de saldos a favor de IVA y analizar mecanismos que permitan utilizarlos para afrontar obligaciones vinculadas al empleo y las cargas laborales.
También se conversó sobre la necesidad de discutir un nuevo pacto fiscal que contribuya a ordenar la estructura tributaria y genere mejores condiciones para producir e invertir. La Provincia manifestó su disposición a acompañar una agenda que permita reducir distorsiones y mejorar la competitividad del entramado industrial.
En ese contexto, desde la UIA también recordaron la posición asumida por Santa Fe frente a las retenciones y el planteo realizado oportunamente por Pullaro en defensa de los sectores productivos. El encuentro cerró con el compromiso de mantener una agenda de trabajo entre el Gobierno provincial y la entidad fabril.