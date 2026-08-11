Con el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en el acto, se presentaron líneas de créditos con subsidios de tasas para la renovación de la flota de colectivos del servicio interurbano así como de taxis y remises. "Apuntamos a sostener a los que trabajan, a los que producen, a los que generan empleo, a los que mueven la rueda de la economía" marcó.
Santa Fe apalanca líneas de créditos para renovar colectivos interurbanos, taxis y remises
Pullaro encabezó la presentación de líneas de financiamiento de dos bancos con garantías del FOGAFE. "Hay que acompañar, hay que ayudar a los que producen" marcó el gobernador. Alvarado presentó las ofertas. Hablaron Puccini, Olivares y Poletti.
La presentación se realizó en el SUM del Puerto de Santa Fe donde además del gobernador, asistieron los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; de Economía, Pablo Olivares; funcionarios de Transporte encabezados por Mónica Alvarado; el intendente Juan Pablo Poletti acompañado de concejales, entre ellos el presidente del cuerpo, Sergio Basile más legisladores como Gisela Scaglia y José Corral. Se sumaron directivos del Banco de Santa Fe y del Municipal de Rosario que son los que abren las líneas de crédito y empresarios ligados a los tres sistemas de transporte.
En la provincia, funcionan 40 empresas de trasporte interurbano con 550 unidades disponibles, de las cuales 40 tienen habilitada la circulación hasta febrero venidero. En tanto, 8900 remises y 6500 taxis recorren las ciudades. En esta capital son menos de 500 los autos de negro circulando y una cifra bastante similar de remises. En ambos casos, por ordenanza se permitió circular vehículos con hasta 15 años de antigüedad. "Hay mayor número de licencias de taxis concedidas pero no hay vehículos para circular" dijo uno de los taxistas presentes en el acto mientras intercambiaba apreciaciones con Poletti y el secretario de Gobierno, Sebastián Mastropaolo.
Son cuatro las líneas ofrecidas y en todos los casos con garantía del FOGAFE (Fondo de Garantías de Santa Fe) y una bonificación de tasas del 10%. Para colectivos, los dos bancos ofrecen hasta $ 1.000 millones a 60 meses con distintas tasas y otras dos líneas para autos a 24 y 36 meses.
Al cerrar la presentación, Pullaro señaló que "todos los días, el Gobierno Provincial demuestra que hay un plan, que apunta a sostener a quienes trabajan, producen y generan empleo". Destacó los cambios "rotundos" en la seguridad pública que permitieron "pensar una política de turismo, transporte, infraestructura, que apuntan a que los sectores del trabajo y la producción puedan crecer". Remarcó la importancia de "trabajar y articular de manera eficiente en función de los objetivos que hay en la Provincia de Santa Fe, para generar las herramientas necesarias que hoy nos demanda los sectores productivo y del trabajo. Destinamos los recursos en función del programa de gobierno que busca generar empleo, trabajo y crecimiento económico. Le demostramos a la Argentina que en el momento más difícil para gobernar, entendimos que teníamos que encontrar lugares para poder avanzar".
Antes, Scaglia, recordó los reclamos que realiza la provincia al Gobierno nacional por el impuesto nacional al combustible que debe "volver para el sostenimiento del transporte público".
Puccini destacó "la articulación público-privada para, en un contexto muy difícil, generar acciones que cambien la situación. Esta herramienta es muy oportuna para quien tiene la posibilidad de cambiar una unidad. No es un beneficio solo para el dueño, sino que es para el usuario que va a viajar en transportes más modernos y sustentables".
A su turno, Olivares recordó que "en 2024, el gobierno nacional nos dijo ´no cuenten con nosotros´. Al mismo tiempo vemos que una política monetaria que busca un fin noble como es controlar la inflación, nos está dejando como efecto colateral dificultades para el crédito. Empresas de transporte público, taxistas, remises, todos nosotros cargamos el tanque y, sin embargo, esos recursos no están volviendo a la provincia", explicó.
Poletti, valoró la iniciativa que mejorará la "seguridad vial, para tener un sistema de transporte más seguro".
La parte técnica estuvo a cargo del director de Administración, Finanzas y Coordinación de Agencias para el Desarrollo, Carlos Volpato, quien explicó que "el Fondo de Garantías de la Provincia va a estar avalando estos préstamos" mientras que el director Provincial de Control del Agente Financiero, Pablo Domingo, detalló las líneas de financiamiento.
La oferta
Para el transporte público interurbano se dispuso un cupo de $ 10.000 millones destinado a empresas con certificado Mipyme vigente que busquen renovar o incorporar unidades. A través del Nuevo Banco de Santa Fe y del Banco Municipal de Rosario podrán acceder a créditos de hasta $1.000 millones, con plazos de hasta 60 meses. La Provincia bonificará 10 puntos porcentuales anuales durante los primeros 36 meses.
La línea para taxis y remises contará con un cupo de $ 4.000 millones. A través del Nuevo Banco de Santa Fe se otorgarán préstamos de hasta $ 200 millones por beneficiario, con plazos de 24 meses a tasa fija del 39 % o de 36 meses a tasa variable. La Provincia bonificará 7,5 puntos porcentuales anuales.
El Banco Municipal de Rosario, en tanto, ofrecerá financiamiento de hasta $ 150 millones, con un plazo de devolución de 36 meses y una bonificación provincial de 12 puntos porcentuales anuales.
Ambas líneas estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar los cupos disponibles.