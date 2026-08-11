Para mejorar la movilidad

Santa Fe apalanca líneas de créditos para renovar colectivos interurbanos, taxis y remises

Pullaro encabezó la presentación de líneas de financiamiento de dos bancos con garantías del FOGAFE. "Hay que acompañar, hay que ayudar a los que producen" marcó el gobernador. Alvarado presentó las ofertas. Hablaron Puccini, Olivares y Poletti.