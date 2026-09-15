En el contexto de un Javier Milei que remarca sistemáticamente que no habrá cambios en el plan de ajuste sostenido que lleva adelante, su vocero, Adrián Ravier, fue consultado con respecto a la iniciativa de Donald Trump en la que prometió pagar 5 mil dólares a los adultos norteamericanos si el Partido Republicano se impone en las elecciones de medio término que se desarrollarán el próximo mes de noviembre.
Desde el Gobierno nacional aseguran que no habrá ‘Plan Platita’
El vocero presidencial despegó a la administración Milei de la decisión electoral que tomará Trump en EEUU repartiendo dinero si es que su partido gana en los comicios legislativos de noviembre.
El funcionario dijo que “no les corresponde responder ni respaldar”, la decisión que fue catalogada por algunos como una suerte de ‘Plan Platita”, y expresó que tampoco opinan acerca de las decisiones económicas de otros países. En esa línea, el portavoz señaló, “sí puedo decir que nosotros no vamos a aplicar el Plan Platita en Argentina, eso nunca va a ocurrir mientras Javier Milei sea Presidente”, afirmó, y añadió: “Hay distintos sectores que lo piden, lo entendemos porque quizás quieren otro modelo, quieren volver a la inflación, quieren llevar a la pobreza a más de la mitad de la gente, quieren destruir este modelo para volver, hay todo tipo de especulaciones”, infirió.
“Nosotros creemos que el plan platita ha fracasado y va a fracasar siempre, de hecho, es la historia de este país, un fracaso atrás de otro. Militares, radicales, justicialistas, etc., todos los gobiernos que han pasado han fracasado porque han abusado del plan platita. No vamos a volver a ese esquema. Nosotros creemos en el equilibrio fiscal, el equilibrio monetario, el equilibrio cambiario, trabajamos para cambiar el modelo económico. Entonces, descártenlo. No va a haber nada de eso”, aseguró Ravier.
A la hora de cerrar la idea, el representante del Poder Ejecutivo Nacional manifestó: “Nada de Plan Platita. Nosotros no vamos a volver a ese esquema porque consideramos que no es adecuado. Hay una enorme consistencia en las palabras de Javier Milei antes de ser presidente, primero como consultor económico, como economista; después como presidente una vez que asumió, y al día de hoy mantiene la misma consistencia en las palabras, en línea con Milton Friedman; en línea con Friedrich Hayek; en línea con cantidad enorme de economistas, premios Nobel que han explicado una y otra vez los daños que el Plan Platita le ha hecho a la Argentina. No vamos a volver a ese esquema jamás”, refrendó.
Baja del consumo de carne vacuna
Cuando se le preguntó por la baja en el consumo de carne, Ravier declaró que, “hay récord de exportación de carnes. Al mismo tiempo que hay un poco menos de consumo de carne. Es un tema interesante porque cuando uno mira el stock de carne está claro que el cambio en el modelo económico, haber eliminado el control de los precios sobre la carne, hace que tengas más incentivos para producir carne. Ahora, el ciclo productivo de la ganadería lleva tiempo”, enfatizó, y expuso: “Con lo cual, ir de este stock de carne a un stock de mucha más carne, como tuvo Argentina en otros tiempos, antes del kirchnerismo, lleva tiempo. Ahora, en el medio la carne se está distribuyendo, un poco hacia el exterior en exportaciones y otro poco hacia el consumo. Esto no quita que el consumo de proteínas en Argentina sigue creciendo, porque si miramos el consumo de pollo o el consumo de cerdo, cuando uno mira la totalidad del consumo de proteína, de carnes, incluso se incrementa”, aseveró.
Financiamiento universitario
Con una jornada de reclamo organizada por la Universidad de Buenos Aires en la Plaza de Mayo, Ravier fue interrogado en relación al cumplimiento del fallo judicial que obliga al Gobierno nacional a cumplir con esa normativa aprobada en el Congreso de la Nación.
El vocero consignó que la administración Milei siempre cumple con la Justicia, pero argumentó que, “si hablamos de financiamiento universitario y miramos el nivel de gasto en las universidades, en relación con el gasto total, el porcentaje no ha variado. Lo que sí ha habido es orden fiscal, hemos recibido un nivel de gasto público de 45% sobre el PBI y hoy estamos en 30% del PBI. ¿Por qué? Porque tener 45% de gasto público sobre PBI implicaba emisión monetaria, eso implicaba inflación y la inflación se comía el bolsillo de los argentinos, eso generaba mayores niveles de pobreza. Todo eso se terminó, diagnóstico, a la vez que explicó que, “ahora con el nivel de 30% de gasto público sobre Producto Bruto Interno, nosotros miramos cuánto representan las universidades nacionales en relación al total del gasto público consolidado y estamos en el mismo porcentaje que antes de que llegara el presidente. O sea, no hay ninguna cuestión particular contra las universidades más allá de las frecuentes manifestaciones que llegan hacia el presidente Milei o hacia este gobierno. De hecho, hace poco hemos anunciado un aumento del 24% para profesores universitarios. No lo han recogido todos los medios, pero es algo reciente. Se está recuperando. Alguno dirá bueno por qué no se hizo antes. Porque no había dinero, porque realmente dejaron un estado quebrado”. resaltó.
Fotos de la gestión kirchnerista y de LLA
En torno a la imagen que circuló en redes reposteada por el Primer Mandatario y otros funcionarios -y que muestra una Calle Corrientes repleta de gente en los teatros- el portavoz de la Presidencia mencionó que esa es una foto más de las mejoras que se ven en la economía.
“Si hablamos de fotos, la foto de diciembre de 2023 era un país desequilibrado en términos técnicos, pero con un enorme costo social, al más del 50% situación de pobreza, casi 20% en situación de indigencia, 7 de cada 10 chicos no tenían para comer, hospitales sin insumos sin ni siquiera equipamiento para poder atender pacientes, hablo de los hospitales nacionales que son los que están en nuestra jurisdicción. Una foto de piquetes en toda la Ciudad de Buenos Aires, rutas cortadas por todo tipo de manifestaciones, Rosario como un lugar imposible de ser visitado por la gente turísticamente porque realmente la inseguridad había tomado las calles; inseguridad en gran parte del país. Una foto en Ezeiza donde había un 5% de los argentinos que se fueron para nunca más volver a un país incendiado”, destacó.
“Esa es la foto que nosotros vemos en diciembre del ‘23 y un pueblo que pidió por Javier Milei presidente para cambiar esta realidad. El presidente dijo recientemente ‘No nos gusta la foto’ porque la foto de hoy, todavía tiene 30% de inflación, todavía muestra 30% de pobreza, todavía hay problemas, hay problemas de todo tipo. Sin embargo, la película es una de las mejores de la historia”, concluyó.