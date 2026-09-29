Javier Milei viajará este martes a París para encabezar una nueva edición de la Argentina Week y, antes de partir, envió un mensaje a los empresarios franceses interesados en invertir en el país.
Milei invitó a empresarios franceses a invertir en Argentina antes de viajar a París
El presidente defendió el RIGI, destacó el vínculo con Emmanuel Macron y aseguró que las compañías extranjeras pueden obtener ganancias mientras generan empleo en el país.
“Los inversores son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en la Argentina. Sus ganancias van a crear empleo y prosperidad para los argentinos”, afirmó en una entrevista con el semanario francés Le Point.
Defensa del RIGI
Durante la entrevista, Milei defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y rechazó las críticas de sectores opositores que cuestionan los beneficios otorgados a grandes compañías.
El presidente sostuvo que el esquema busca atraer capitales y garantizar seguridad jurídica. También afirmó que su Gobierno protege “el derecho de propiedad y la santidad de los contratos”.
Además, destacó la evolución de YPF, el desempeño de la balanza energética y proyectó un fuerte crecimiento de las exportaciones argentinas durante los próximos años.
Duras críticas a la oposición
Milei volvió a apuntar contra diputados y senadores opositores y cuestionó su capacidad para discutir temas económicos.
“No voy a perder el tiempo con brutos que pretenden que dos más dos es 257.894”, afirmó, y comparó a sus adversarios con personajes de la serie animada Los Autos Locos.
Las declaraciones se produjeron mientras el Gobierno busca avanzar en el Congreso con el Presupuesto 2027 y otros proyectos para los que necesita acuerdos con bloques aliados.
La relación con Macron
El presidente también elogió a Emmanuel Macron y aseguró que mantiene una “excelente relación” con su par francés.
Milei destacó el rol de Macron y de la primera ministra italiana Giorgia Meloni en negociaciones internacionales vinculadas con la Argentina y afirmó que mantiene una “deuda de gratitud” con el mandatario francés.
Luego agregó una referencia futbolera: “Es una relación madura entre dos países hermanos… aunque nosotros somos mucho mejores en fútbol”.
Tres días de agenda en París
La Argentina Week se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre y reunirá a funcionarios, gobernadores y empresarios en distintos encuentros económicos e institucionales.
La agenda contempla actividades sobre energía, minería, salud, macroeconomía, tecnología e inteligencia artificial. Milei también mantendrá una reunión bilateral con Macron.
El Gobierno busca aprovechar la visita para atraer inversiones y, al mismo tiempo, mantener conversaciones políticas con los gobernadores que acompañarán al presidente.
Mercosur y comercio exterior
Milei también se refirió al acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que mantiene resistencias en sectores agropecuarios franceses.
El mandatario defendió el libre comercio y sostuvo que la apertura económica es una herramienta para ampliar mercados y atraer inversiones.
Durante la gira, el Ejecutivo buscará reforzar ese mensaje ante empresarios y autoridades europeas, con el foco puesto en proyectos energéticos, mineros y de infraestructura.