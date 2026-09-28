El Gobierno nacional renovó la totalidad de los vencimientos de deuda en pesos que operaban en la jornada de este lunes y no liberó fondos extra al mercado.
El Gobierno renovó los vencimientos de la deuda en pesos y postergó pagos más allá de 2027
El Palacio de Hacienda sorteó un examen clave en moneda local al renovar todos los vencimientos mediante bonos atados a inflación, tasa fija y dólar linked.
La Secretaría de Finanzas precisó que adjudicó $8,62 billones en la licitación de deuda en pesos, luego de recibir ofertas por un total de $9,77 billones, lo que equivale a un rollover de 100,08 %.
Por lo tanto, por cada peso que vencía, el Tesoro pudo renovarlo y solo quedó un mínimo excedente de financiamiento fresco.
"100% de roll en un contexto internacional sumamente adverso y a tasas en torno a las del mercado secundario", destacó Felipe Núñez, uno de los funcionarios con mayor cercanía al ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de la red social X.
Cómo quedó la licitación
La Secretaría de Finanzas diversificó la colocación mediante cuatro variantes de cobertura, según precisó Núñez.
-LECAP a 15/01/27 (T15E7) - $2,85 billones 2.17% TEM, 29,36% TIREA.
-CER: 31/05/27 (TZXY7) $1,02 billones a 5.97% TIREA CER.
-TAMAR:30/07/27 (TML27) $2,92 billones con un margen de 3.63% sobre TAMAR.
-Dólar Linked a: 30/10/26 (D30O6) – $1,17 billones a 9.06% TIREA.// -30/11/26 (D30N6) – $0,66 billones a 7.38% TIREA.
Proyecciones
De esta manera, la combinación de instrumentos ofrecida por la Secretaría de Finanzas incluyó cuatro tipos de cobertura diferentes: tasa fija mediante la LECAP, ajuste por inflación a través del bono CER, indexación a tasas mayoristas con el título TAMAR y cobertura cambiaria con los dos bonos dollar linked.
Acorde con las proyecciones del secretario de Finanzas, Federico Furiase, la administración de Javier Milei logró posponer casi el 50% de los vencimientos de deuda para después de las elecciones presidenciales de octubre de 2027.
El funcionario indicó en sus redes sociales que "el bajo stock de deuda consolidada en moneda local se alcanzó extendiendo fuertemente la duración del perfil de vencimientos (45% vence post octubre 2027) y recomponiendo reservas en pesos del Tesoro en el BCRA".