El Gobierno vuelve al mercado y buscará menos dólares para sus cuentas

La Secretaría de Finanzas anuncia una nueva licitación para el miércoles 12 de agosto:



➡️ Licitación



✅ LECAP Y BONCAP:

30/11/26 (S30N6)



✅ CER:

29/1/27 (X29E7)



✅ Dólar Linked:

30/09/26 (D30S6)

30/10/26 - nuevo



Hard Dólar:

✅ 31/10/29 (AO29)



Se recuerda que, el jueves se… pic.twitter.com/k0odV7B7FD