El Ministerio de Economía volverá este miércoles al mercado con una nueva licitación de deuda. La Secretaría de Finanzas buscará renovar vencimientos por unos $4,5 billones y, al mismo tiempo, redujo el volumen de dólares que intentará captar para las cuentas del Tesoro.
El Gobierno vuelve al mercado y buscará menos dólares para sus cuentas
Economía intentará renovar este miércoles vencimientos por $4,5 billones y redujo a US$ 50 millones el monto máximo de colocación del Bonar 2029 en la primera vuelta.
La oferta estará compuesta por instrumentos en pesos a tasa fija, ajustados por CER, títulos dólar linked y una reapertura del Bonar 2029. Las propuestas podrán presentarse entre las 10 y las 15 de este miércoles, mientras que la liquidación será el viernes 14 de agosto.
Menos dólares en la mira
Uno de los principales cambios estará en el AO29, bono en dólares con vencimiento el 31 de octubre de 2029. Economía estableció un tope de US$ 50 millones para la primera vuelta y otros US$ 50 millones para una segunda instancia prevista para el jueves.
La cifra marca una reducción frente a las subastas anteriores. En las colocaciones del 15 y 29 de julio, junto con sus respectivas segundas vueltas, Finanzas había captado US$ 1.126 millones sobre un máximo habilitado de US$ 2.000 millones.
La decisión se produce en un escenario de menor oferta de divisas y con un ritmo más moderado de compras de reservas por parte del Banco Central.
Plazos más cortos
El menú también refleja un cambio en la estrategia de financiamiento en moneda local. El instrumento en pesos de mayor duración vence en enero de 2027, por lo que Economía dejó de priorizar extensiones más largas de los compromisos.
Portfolio Personal Inversiones señaló que la modificación llega en medio de tensiones de liquidez en el sistema financiero. La consultora estimó que el stock de repos a un día de los bancos con el BCRA se ubicó en torno a $1,2 billones, todavía en niveles históricamente bajos.
Para PPI, el mercado observa además el equilibrio entre las tasas en pesos y la evolución del dólar, en un contexto en el que los instrumentos vinculados al tipo de cambio ganaron protagonismo como mecanismo de cobertura.
Qué instrumentos ofrecerá Economía
La licitación incluirá una Lecap con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 y una nueva letra ajustada por CER que vencerá el 29 de enero de 2027.
También se ofrecerán dos letras dólar linked: una con vencimiento el 30 de septiembre y otra nueva al 30 de octubre de este año. Ambas se integrarán en pesos utilizando el tipo de cambio de referencia del Banco Central correspondiente al 11 de agosto.
El menú se completa con el Bonar 2029 al 6% anual, que deberá ser suscripto exclusivamente en dólares estadounidenses.
El antecedente de la última subasta
En la licitación anterior, la Secretaría de Finanzas absorbió alrededor de $3,7 billones por encima de los vencimientos y destinó buena parte de esos fondos a una cuenta en el Banco Nación, con el objetivo de evitar una contracción adicional de la liquidez del sistema.
La nueva operación tendrá como primer desafío cubrir los compromisos de corto plazo y definir cuánto premio deberá convalidar el Tesoro para mantener el nivel de renovación de deuda en pesos.