Declaraciones del vocero Ravier

“Amenazas a funcionarios y visita del Papa”: las razones que llevaron a militarizar Olivos

En conferencia de prensa, el portavoz del gobierno nacional habló de “factores de riesgo”. Además, replicó datos del Ministerio de Seguridad con detalle de la nacionalidad de las personas que no pudieron ingresar o fueron deportadas desde enero de 2025.