El miércoles en Diputados

Con un plenario de comisiones, arranca el debate por la ley de Soberanía Nacional

La convocatoria es para el mediodía y se espera la presencia de invitados, aunque aún se desconoce quiénes asistirán. La norma presentada por el Presidente va desde la defensa de Malvinas hasta cambios en el financiamiento de partidos políticos.