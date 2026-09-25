Deroga y modifica varias leyes

Desde Malvinas al posible derribo de naves: qué dice el proyecto de Soberanía Nacional

El texto, para el que se pidió “celeridad” al Congreso, va desde la defensa de los recursos naturales en la Argentina austral y acciones progresivas ante amenazas, hasta el financiamiento de partidos políticos. Son muchos temas en procura de prevenirse ante “las amenazas de nuestro tiempo”.