Las actrices Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez sorprendieron en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián al lucir prendas con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”.
Festival de San Sebastián: actrices argentinas sorprendieron con un mensaje sobre Malvinas
Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez lucieron una particular inscripción en sus prendas durante la presentación de “Mis muertos tristes”.
Las artistas participaron del evento español para presentar la película Mis muertos tristes. Antes de la proyección, aprovecharon su paso por la alfombra roja para mostrar el reverso de sus tapados y chaquetas, donde llevaban estampada la consigna junto con una ilustración de las islas.
Además, las cuatro actrices realizaron un video para redes sociales en el que mostraron las prendas que habían elegido para la ocasión.
La consigna también la llevó Lali
Lali Espósito fue otra de las figuras que llevó la misma leyenda durante el Festival de San Sebastián, aunque utilizó un modelo diferente.
La remera de la cantante tenía el mismo diseño y tipografía que la utilizada por la Selección Argentina en la celebración posterior a su triunfo frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.
De esta manera, la consigna estuvo presente en distintas prendas utilizadas por referentes de la escena artística argentina durante el festival de cine.
“Mis muertos tristes”
Morán, Fonzi, Flechner y Álvarez llegaron a San Sebastián para participar de la presentación de Mis muertos tristes. Sin embargo, antes de la proyección, su vestimenta concentró la atención de fotógrafos e invitados.
El detalle de las prendas quedó expuesto cuando las actrices mostraron las inscripciones ubicadas en la parte posterior de sus abrigos y chaquetas.
La aparición de las artistas y de Lali Espósito con la misma consigna convirtió a sus looks en uno de los momentos destacados de su paso por el festival.