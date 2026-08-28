La película dirigida por Daniela Goggi, que reconstruye el caso policial protagonizado por el odontólogo Ricardo Barreda, llega al streaming este viernes 28 de agosto. El film aborda el crimen que conmocionó a la Argentina y pone el foco también en la historia de las cuatro víctimas.
“Barreda”: quiénes protagonizan la película que reconstruye el cuádruple crimen
Luis Machín, Carla Peterson y Mercedes Morán encabezan el elenco del film dirigido por Daniela Goggi, que llega este viernes 28 de agosto al streaming
En el marco del estreno, los principales integrantes del elenco se refirieron al desafío de representar uno de los casos policiales más recordados del país y explicaron cómo trabajaron para construir a sus personajes.
La construcción de Ricardo Barreda
Luis Machín interpreta al odontólogo responsable del crimen y contó que recurrió a distintos archivos de época para acercarse a la personalidad del protagonista.
“Uno intenta descifrar qué es lo que lo movió a semejante atrocidad”, explicó el actor. Sobre su preparación para el papel, agregó: “Yo observé muchas cosas en él que después trataba de leerlas para poder componerlo”.
Machín señaló que prestó especial atención a diferentes aspectos de su comportamiento, entre ellos la manera de hablar y de gesticular. “Me fijé mucho en sus formas, en su forma de hablar, en su timbre de voz, en su forma de gesticular y cómo instaló él ese caso para autoconvertirse en una víctima”, relató.
El actor también compartió su mirada sobre la imagen pública que Barreda construyó luego de los hechos: “Es un tipo que es de muy pocas luces... Una especie de argentino medio entre canchero y poco talentoso”.
La mirada sobre el asesino
Durante la presentación, Machín también fue consultado acerca de si considera que Barreda llegó a arrepentirse de los asesinatos. “No, es curioso que te das cuenta cuando él dice que sí, que se arrepiente. Cuando aprendes a leerlo, te das cuenta que es todo lo contrario”, sostuvo.
La producción propone, además, recuperar una dimensión que, según Carla Peterson, quedó relegada en las narraciones posteriores al caso: la vida y la perspectiva de las mujeres asesinadas.
Peterson interpreta a Gladys, esposa de Barreda, y explicó la dificultad de reconstruir a personajes que durante años fueron conocidos principalmente a través de los expedientes y los relatos judiciales.
“Esas mujeres fueron interpretadas por abogados, por juicios, por fiscales, pero no las pudimos ver, no pudimos imaginarnos cómo realmente eran ellas”, señaló.
La historia de las víctimas
La actriz también se refirió a la manera en que se instaló durante años el relato sobre la relación entre Barreda y las cuatro mujeres. “Por los relatos que ellos hacían, eran cuatro tiranas y hasta el día de hoy te siguen diciendo 'lo mal que lo trataban', hasta el día de hoy”, expresó.
A partir de esa construcción, Peterson planteó una reflexión sobre el vínculo entre el asesino y sus víctimas: “Entonces vos ahí empezás a entender por qué este tipo las odiaba tanto”.
La película busca así poner el foco en las mujeres que fueron asesinadas y reconstruir sus personajes más allá de las interpretaciones que quedaron instaladas alrededor del caso.
La dinámica familiar
Mercedes Morán interpreta a Elena, la suegra de Barreda. La actriz adelantó algunos aspectos de la relación entre las víctimas y explicó cómo esa dinámica familiar también forma parte de la historia que presenta la película.
“Había una complicidad entre ellas —las víctimas— por tener una persona que las confrontaba tanto, y esa complicidad a su vez alimentaba la paranoia de él”, contó.
El elenco se completa con Maite Lanata y Margarita Páez, quienes interpretan a Cecilia y Adriana, las hijas de Barreda. También participan Marcelo Subiotto, Paola Barrientos y Alberto Ajaka.