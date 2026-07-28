En los últimos días se conoció que Prime Video ultimaba los detalles para el estreno de "Barreda", la película basada en la historia de Ricardo Barreda, con la publicación de las primeras imágenes oficiales del filme.
"Barreda" llega con críticas positivas y promete estremecer al público
La esperada película de Daniela Goggi con Luis Machín sobre el femicida ya está terminada y se estrena en agosto en Prime Video.
A un año de la salida de la docuserie sobre el femicida, ahora la ficción llega con buenos comentarios. La película, dirigida por Daniela Goggi, ya está completamente filmada y editada, y se prepara para su desembarco en la plataforma de streaming el próximo 28 de agosto.
Expectativas y comentarios sobre la película
El proyecto, que aborda uno de los crímenes más conmocionantes de la historia argentina, generó una gran expectativa desde su anuncio y promete ser uno de los estrenos más potentes del año.
La película argentina "Barreda" que dirigió Daniela Goggi, con Carla Peterson, Mercedes Morán, Luis Machín (en el papel de Barreda) fue filmada y editada y próxima a salir en la plataforma el 28 de agosto.
Basada en hechos reales sobre la vida del odontólogo asesino que fue condenado a prisión perpetua por cuatro femicidios.
La producción, que cuenta con el sello de calidad de sus protagonistas, promete ser un retrato crudo y sin concesiones de uno de los casos criminales más impactantes de la Argentina.
Elenco destacado y sus roles
El elenco de lujo es uno de los puntos más destacados de la película. Luis Machín, un actor de vasta trayectoria en cine y teatro, asume el desafiante rol del odontólogo asesino, mientras que Carla Peterson y Mercedes Morán, dos de las actrices más respetadas del país, completan el reparto principal.
La dirección de Daniela Goggi, conocida por su trabajo en series y películas de alto impacto, promete una mirada que no elude la crudeza de los hechos y que profundiza en las motivaciones y el contexto del femicida.
La película ya generó comentarios positivos entre quienes tuvieron acceso a proyecciones previas, que destacan la intensidad de las interpretaciones y la valentía de abordar un tema tan complejo.
Se espera que el estreno de "Barreda" reavive el debate sobre la violencia de género y la representación de los femicidios en el cine, un tema que sigue siendo central en la agenda de la sociedad argentina.