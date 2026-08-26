Camila Morrone dará un nuevo paso en su ascendente carrera en Hollywood al incorporarse a la nueva versión cinematográfica de “División Miami” (“Miami Vice”), uno de los proyectos de alto perfil que prepara la industria para recuperar una de las marcas televisivas más reconocibles de la década de 1980.
Camila Morrone se suma a "División Miami" y consolida su lugar en Hollywood
La actriz argentina-estadounidense integrará el elenco de la nueva versión cinematográfica de la emblemática serie policial. A los 29 años, atraviesa un momento de expansión profesional, respaldado por una carrera que logró construir más allá de los vínculos familiares y sentimentales que la llevaron inicialmente a las páginas de la prensa internacional.
La actriz argentina-estadounidense compartirá el elenco con Michael B. Jordan y Austin Butler, en una producción que estará dirigida por Joseph Kosinski y contará con guión de Dan Gilroy. También forman parte del reparto Alden Ehrenreich y Whitney Peak.
La película buscará recuperar el universo de la ficción creada por Anthony Yerkovich y estará ambientada en 1985, el mismo período histórico en el que transcurría la serie original protagonizada por Don Johnson y Philip Michael Thomas.
A diferencia de la adaptación cinematográfica de 2006, dirigida por Michael Mann y encabezada por Colin Farrell y Jamie Foxx, el nuevo proyecto tomará como referencia el episodio piloto de la producción televisiva y será rodado en formato IMAX. Su estreno está previsto para el 19 de mayo de 2028.
Proyecto de gran escala
La llegada de Morrone se produce luego de un período de fuerte crecimiento profesional. Según la información surgida alrededor de la producción, una de las instancias decisivas para su elección fue la prueba de química que realizó junto a Austin Butler, antes de recibir la propuesta formal para sumarse al filme.
Por el momento, se mantienen en reserva los detalles sobre el personaje que interpretará. Pero su presencia confirma la apuesta de la producción por reunir a figuras de distintas generaciones y con creciente peso dentro de la industria para relanzar una franquicia que dejó una marca profunda en la cultura popular.
El regreso a aquel Miami de los años 80 promete recuperar no sólo el universo policial de la historia original, sino también parte de la identidad visual que convirtió a “Miami Vice” en un fenómeno: el lujo, los excesos, la corrupción y una estética que trascendió la pantalla para convertirse en símbolo de una época.
Carrera ascendente
Aunque su nombre alcanzó una mayor repercusión mediática durante sus años de exposición en la prensa de espectáculos, Morrone fue construyendo paulatinamente una carrera propia. Dio sus primeros pasos como actriz en “Bukowski”, la película dirigida por James Franco, y posteriormente participó en producciones como “Nunca volveré atrás” y “Deseo de matar”, ambas estrenadas en 2018.
Uno de sus trabajos más celebrados llegó con “Todos quieren a Daisy Jones” (“Daisy Jones & The Six”), la serie musical en la que interpretó a Camila Dunne y que le permitió ganar visibilidad internacional y una nominación a los premios Emmy.
A partir de allí, su recorrido continuó ampliándose. En 2026 protagonizó la serie de Netflix “Algo terrible está a punto de suceder” y formó parte de la segunda temporada de “The Night Manager”, junto a Tom Hiddleston.
Entre sus próximos proyectos también figuran una nueva adaptación de “La edad de la inocencia” para Netflix y “Gonzo Girl”, dirigida por Patricia Arquette, en la que compartirá elenco con Willem Dafoe.
Una argentina en Hollywood
Camila Rebeca Morrone Polak nació en Los Ángeles en 1997, pero su relación con la Argentina atraviesa buena parte de su identidad pública y personal. Es hija del modelo mendocino Máximo Morrone y de la actriz porteña Lucila Polak, conocida artísticamente como Lucila Solá (hija del abogado y político Federico Polak), y ha manifestado en distintas oportunidades su orgullo por sus raíces argentinas.
Su vínculo con el país no se reduce a la genealogía. El español con acento rioplatense, la pasión por Lionel Messi y la Selección, y costumbres como el asado, el mate, las empanadas y el chimichurri forman parte de una identidad que la propia actriz reivindica. “Yo soy argentina, de verdad”, afirmó, por ejemplo, durante una entrevista en la alfombra roja de los Emmy.
También ha hablado de su conexión afectiva con el país y de su gusto por visitar Buenos Aires y la Patagonia. Esa pertenencia cultural, sostenida a través de su familia y de las experiencias cotidianas, le ha permitido presentarse en Hollywood con una identidad que no reniega de sus orígenes.
Influencia doméstica
Los lazos de Morrone con algunas de las grandes figuras de Hollywood también atraviesan su historia familiar. Su madre mantuvo durante 11 años una relación con Al Pacino, a quien la actriz ha considerado una figura de referencia y a quien incluso ha definido, con una comparación bien argentina, como “el Messi del cine”.
La cercanía con Pacino tuvo además una dimensión profesional. Morrone contó que, en los comienzos de su carrera, recurrió a él en busca de consejos sobre un guión y que el actor la ayudó a comprender mejor el oficio. Con el tiempo, sin embargo, buscó que esa historia personal quedara en un segundo plano frente a su propio recorrido como intérprete.
Relación expuesta
Su vida sentimental también la ubicó durante años bajo la mirada constante de los medios internacionales. Morrone mantuvo una relación con Leonardo DiCaprio entre 2017 y 2022, un romance que despertó una intensa atención de la prensa, entre otras razones por la diferencia de edad de 23 años entre ambos.
La actriz procuró mantener una posición reservada sobre los detalles de aquella relación, aunque reconoció que comprendía la curiosidad que podía despertar una pareja vinculada a una estrella de la dimensión de DiCaprio.
Tras la ruptura, distintos medios comenzaron a subrayar con mayor énfasis el proceso por el cual Morrone fue desprendiéndose de esa etiqueta para consolidarse por mérito propio dentro de la industria.
Un nuevo desafío
La incorporación a “División Miami” llega, así, en un momento de consolidación. A los 29 años, Camila Morrone cuenta con una trayectoria que combina cine independiente, producciones comerciales y series de gran alcance, mientras continúa sumando proyectos junto a nombres centrales de Hollywood.
El desafío de sumarse a la resurrección de una franquicia emblemática representa ahora una nueva oportunidad para ampliar esa presencia. Para la actriz que nació en Los Ángeles pero no duda en reivindicar su argentinidad, el camino parece llevarla cada vez más lejos, sin perder de vista una identidad que continúa acompañándola incluso en el corazón de la industria cinematográfica estadounidense.