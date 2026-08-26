Junto a Michael B. Jordan y Austin Butler

Camila Morrone se suma a "División Miami" y consolida su lugar en Hollywood

La actriz argentina-estadounidense integrará el elenco de la nueva versión cinematográfica de la emblemática serie policial. A los 29 años, atraviesa un momento de expansión profesional, respaldado por una carrera que logró construir más allá de los vínculos familiares y sentimentales que la llevaron inicialmente a las páginas de la prensa internacional.