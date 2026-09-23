El Reino Unido salió a responder el discurso del presidente Javier Milei en la Asamblea General de la ONU, donde volvió a poner énfasis en el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, y sostuvo que el desarrollo de los hidrocarburos en el archipiélago "es legítimo".
Reino Unido respondió al discurso de Milei y defendió la explotación en Malvinas
“El Reino Unido no tiene ninguna duda sobre su soberanía sobre las Islas Malvinas”, sostuvieron.
“El Reino Unido no tiene ninguna duda sobre su soberanía sobre las Islas Malvinas y Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur, y las zonas marítimas circundantes de ambos territorios”, sostuvieron en un comunicado los representantes británicos ante las Naciones Unidas.
Y agregaron: “La relación del Reino Unido con las Islas Malvinas y todos sus Territorios de Ultramar es moderna y se basa en la asociación, los valores compartidos y el derecho de los habitantes de cada territorio a determinar su propio futuro. Argentina sigue negando que este derecho humano fundamental se aplique a los habitantes de las Islas Malvinas y busca activamente oportunidades en foros internacionales para hacer valer su reivindicación de soberanía".
"Este comportamiento es totalmente incompatible con los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y no es el comportamiento que esperamos de una democracia”, insistieron en el documento.
El comunicado británico
El discurso de Milei
El presidente Javier Milei, en su exposición durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, ratificó el reclamo por Malvinas y solicitó que haya consecuencias contra las empresas que operan en las Islas.
Asimsimo, manifestó que para el Gobierno Nacional el tema “es una causa nacional” y sostuvo la defensa territorial de la soberanía: "Es una prueba de la distancia que puede existir entre las palabras de las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretenden actuar".
"Una organización que se propuso defender la soberanía territorial de sus miembros, decidió mirar para otro lado, respecto a la situación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes", expresó el Presidente en el inicio de su discurso.
Posteriormente, denunció el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte mediante licencias británicas que Argentina considera "ilegales e ilegítimas" y reiteró el llamado al Reino Unido a reanudar las negociaciones de soberanía.