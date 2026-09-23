Defensa de la IA

En la ONU, Milei llamó al Reino Unido a retomar negociaciones pacíficas por Malvinas

El Presidente dijo que el organismo, al que cuestionó en duros términos, miró “para otro lado” durante 50 años. Calificó de “genocidio” la gestión de la pandemia pero dijo que seguirá siendo parte “de buena fe” de foros internacionales.