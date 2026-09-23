La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó de “histórica” la reunión que mantuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un encuentro celebrado este martes en Nueva York, en el marco de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Delcy Rodríguez destacó el diálogo con Trump y habló de una nueva etapa bilateral
La presidenta interina de Venezuela y el mandatario estadounidense mantuvieron un encuentro a puertas cerradas en Nueva York, durante una recepción organizada en el marco de la Asamblea General de la ONU. Rodríguez calificó la reunión de “histórica” y señaló que abordaron una agenda de cooperación bilateral.
Se trató del primer encuentro presencial entre ambos desde la salida de Nicolás Maduro del poder, según informaron fuentes oficiales y medios internacionales. La reunión se desarrolló a puertas cerradas y sin acceso de la prensa en el hotel Lotte New York Palace, durante una recepción ofrecida por Trump a dirigentes extranjeros.
Tras el encuentro, Rodríguez difundió una fotografía junto a Trump y publicó un mensaje en el que aseguró que ambos conversaron sobre “el fortalecimiento de la relación bilateral” y el desarrollo de una agenda de cooperación.
Energía, minería y seguridad, entre los temas abordados
Según informó la propia Rodríguez, durante la conversación se analizaron cuestiones vinculadas con la cooperación en áreas estratégicas como energía, minería y seguridad.
La dirigente venezolana sostuvo además que Washington y Caracas atraviesan una nueva etapa en su relación y planteó que el vínculo debe encauzarse mediante el diálogo.
“Venezuela y los Estados Unidos comparten una relación histórica que, en esta nueva etapa, estamos llamados a encauzar a través del diálogo”, afirmó Rodríguez.
La mandataria también agradeció a Trump por el respaldo estadounidense a la participación de Venezuela en espacios multilaterales y por la asistencia brindada durante la emergencia provocada por los terremotos del pasado 24 de junio.
Un encuentro sin acceso de la prensa
La reunión se produjo durante una recepción organizada por Trump en el Lotte New York Palace, en paralelo a las actividades de la Asamblea General de la ONU.
Además de Trump y Rodríguez, participaron el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el subjefe de gabinete, Stephen Miller.
El encuentro fue de carácter reservado y no hubo acceso de periodistas a la conversación. La Casa Blanca había anticipado que se trataría de un encuentro informal al margen de la agenda oficial de la Asamblea General.
El acercamiento entre Washington y Caracas
La reunión se produjo en un contexto de reconfiguración de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. La delegación encabezada por Rodríguez llegó a Nueva York para participar de la Asamblea General y mantener conversaciones con organismos internacionales y actores económicos.
Reuters informó que la delegación venezolana mantuvo contactos sobre energía, deuda y minería, mientras que también se analizaban acuerdos vinculados con la recuperación de la industria petrolera venezolana.
El encuentro con Trump se suma así a una serie de contactos destinados a definir la relación entre Washington y Caracas durante la actual etapa de transición política venezolana.
Rodríguez destacó el carácter del encuentro en su mensaje posterior y agradeció lo que definió como el respaldo de Estados Unidos al proceso de reinserción de Venezuela en los organismos multilaterales.