Calificó de "histórica" su reunión

Delcy Rodríguez destacó el diálogo con Trump y habló de una nueva etapa bilateral

La presidenta interina de Venezuela y el mandatario estadounidense mantuvieron un encuentro a puertas cerradas en Nueva York, durante una recepción organizada en el marco de la Asamblea General de la ONU. Rodríguez calificó la reunión de “histórica” y señaló que abordaron una agenda de cooperación bilateral.