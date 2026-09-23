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Un destino argentino se posicionó entre los recomendados para viajar por Sudamérica en 2027

La distinción forma parte de Best in Travel 2027, la tradicional selección de la reconocida compañía de guías de viaje, que reúne 50 destinos y experiencias de distintas partes del mundo para inspirar los viajes del próximo año. La lista fue elaborada por la comunidad global de expertos en turismo.