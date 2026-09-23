Bariloche y los lagos, en la provincia de Río Negro, fueron elegidos por Lonely Planet entre los destinos destacados de Caribe, Centroamérica y Sudamérica para viajar en 2027. La ciudad patagónica integra una selección regional de apenas cuatro lugares, junto con Montserrat, Granada, en Nicaragua, y Bocas del Toro, en Panamá.
Un destino argentino se posicionó entre los recomendados para viajar por Sudamérica en 2027
La distinción forma parte de Best in Travel 2027, la tradicional selección de la reconocida compañía de guías de viaje, que reúne 50 destinos y experiencias de distintas partes del mundo para inspirar los viajes del próximo año. La lista fue elaborada por la comunidad global de expertos en turismo.
La distinción forma parte de Best in Travel 2027, la tradicional selección de la reconocida compañía de guías de viaje, que reúne 50 destinos y experiencias de distintas partes del mundo para inspirar los viajes del próximo año. La lista fue elaborada por la comunidad global de expertos en viajes de Lonely Planet.
Bariloche, un destino argentino elegido para 2027
La presencia de Bariloche en la lista de Lonely Planet vuelve a poner el foco internacional sobre uno de los destinos turísticos más reconocidos de la Patagonia argentina.
En la clasificación correspondiente a Caribe, Centroamérica y Sudamérica, Bariloche aparece en el segundo lugar de la categoría "Lugares", detrás de Montserrat y por delante de Granada y Bocas del Toro. La publicación identifica específicamente al destino como "Bariloche y los lagos, Argentina".
La elección resulta particularmente significativa porque la selección no se limita a capitales o grandes ciudades. Lonely Planet propone una combinación de destinos y experiencias vinculadas con distintas formas de viajar, desde propuestas de naturaleza y aventura hasta gastronomía, cultura y actividades al aire libre.
Los lagos de Bariloche, protagonistas del destino
El reconocimiento incluye a Bariloche y su región de lagos, poniendo en primer plano un paisaje característico de la Patagonia argentina.
La zona ofrece una combinación de naturaleza y actividades que convirtió a Bariloche en un destino turístico de referencia dentro del país. La mención de Lonely Planet incorpora este escenario patagónico a una lista internacional que también contempla destinos de América del Norte, Europa, África, Medio Oriente, Oceanía y Asia.
En total, Best in Travel 2027 reúne 50 destinos y experiencias seleccionados para el próximo año. La propuesta busca abarcar diferentes estilos de viaje y no concentrarse en una única clase de experiencia turística.
Qué otros destinos de América Latina aparecen en la selección
La lista regional de Lonely Planet también incluye otros tres destinos dentro de la categoría "Lugares": Montserrat, Granada y Bocas del Toro. De esta manera, Bariloche es el único destino argentino que aparece en esa categoría regional.
Argentina también suma una segunda presencia en el apartado de "Experiencias", donde Lonely Planet incluyó a Buenos Aires y el tango. La capital argentina comparte esa sección con propuestas como un crucero de expedición por las Galápagos, un chapuzón polar en la Antártida y una visita al bosque nuboso de Monteverde, en Costa Rica.
Así, Argentina aparece dos veces en la selección dedicada a la región: con Bariloche y los lagos como destino y con Buenos Aires como experiencia vinculada al tango.
Una lista internacional para viajar en 2027
Lonely Planet presentó su selección Best in Travel 2027 como una guía para quienes ya comienzan a pensar sus próximos viajes. La compañía, que cuenta con más de cinco décadas de trayectoria en el sector de las guías de viaje, señaló que la propuesta busca reunir experiencias muy diferentes entre sí.
La selección incluye desde destinos naturales y ciudades históricas hasta propuestas gastronómicas y aventuras. Entre los ejemplos aparecen las secuoyas costeras de California, Dessau en Alemania, Chengdu en China y distintos destinos de África, Asia y Oceanía.
Dentro de ese mapa turístico internacional, Bariloche y los lagos representan la propuesta argentina entre los lugares destacados de Sudamérica para 2027.
Para los viajeros argentinos, la inclusión vuelve a poner a la Patagonia en el radar de las recomendaciones internacionales para el próximo año y ofrece un nuevo motivo para considerar a Bariloche como destino turístico al momento de organizar las vacaciones o una escapada por el sur del país.