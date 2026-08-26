Importancia internacional

¿Dónde está el Estrecho de Magallanes y por qué sigue siendo estratégico para la navegación?

El paso natural conecta los océanos Atlántico y Pacífico en el extremo sur de Sudamérica. Aunque la mayor parte de su recorrido se encuentra bajo soberanía chilena, su ubicación lo convierte en una vía marítima de importancia internacional y en un punto clave para entender la geografía de la Patagonia.