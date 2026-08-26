El Estrecho de Magallanes es uno de esos lugares que aparecen en los mapas y en las noticias internacionales, pero cuya importancia muchas veces no resulta evidente a simple vista.
¿Dónde está el Estrecho de Magallanes y por qué sigue siendo estratégico para la navegación?
El paso natural conecta los océanos Atlántico y Pacífico en el extremo sur de Sudamérica. Aunque la mayor parte de su recorrido se encuentra bajo soberanía chilena, su ubicación lo convierte en una vía marítima de importancia internacional y en un punto clave para entender la geografía de la Patagonia.
Se trata de un paso marítimo natural ubicado en el extremo austral de América del Sur que permite conectar el océano Atlántico con el Pacífico sin tener que rodear el continente por el cabo de Hornos.
Su nombre está asociado al navegante portugués Fernando de Magallanes, cuya expedición ingresó al estrecho en 1520 durante el viaje que terminaría dando lugar a la primera circunnavegación del planeta.
El paso fue bautizado entonces como una vía hacia el océano que Magallanes llamó Pacífico.
Más de cinco siglos después, el estrecho conserva importancia para la navegación, la actividad portuaria y la proyección estratégica del extremo sur del continente.
¿Dónde está el Estrecho de Magallanes y qué países lo rodean?
El Estrecho de Magallanes se encuentra en el extremo sur de Sudamérica, entre el territorio continental de la Patagonia y la isla Grande de Tierra del Fuego.
Chile es el país que controla el estrecho, ya que sus aguas y costas se encuentran bajo soberanía chilena. La Región de Magallanes y de la Antártica Chilena ocupa buena parte de este espacio geográfico y tiene a Punta Arenas como una de sus principales ciudades y centros portuarios.
Del lado sur del estrecho se encuentra la isla Grande de Tierra del Fuego, territorio que está dividido entre Chile y Argentina. Por eso, aunque el estrecho está asociado geográficamente con ambos países por su proximidad y por la configuración territorial de la Patagonia, no se trata de una vía compartida en términos de soberanía entre Argentina y Chile.
La zona oriental del estrecho llega hasta el sector próximo a la boca que comunica con el Atlántico, mientras que hacia el oeste se abre paso entre canales, islas y costas australes hasta alcanzar el Pacífico.
La longitud aproximada entre sus extremos es de 310 millas náuticas, de acuerdo con información de la Armada de Chile.
Su recorrido presenta diferentes características geográficas: el sector occidental es más angosto y de costas abruptas, mientras que hacia el este el canal se vuelve más amplio, aunque también existen sectores de angosturas donde las mareas y las corrientes tienen una incidencia importante.
Esta geografía explica por qué atravesarlo no es simplemente "seguir una línea" entre dos océanos. La navegación requiere conocer las profundidades, las corrientes, las mareas, los vientos y las condiciones meteorológicas de cada sector.
De hecho, la Armada de Chile mantiene sistemas de señalización, información meteorológica y ayudas a la navegación para facilitar el tránsito de embarcaciones. En 2025, además, se realizó un nuevo levantamiento hidrográfico para actualizar información sobre las características del fondo marino y mejorar las condiciones de navegación para barcos de mayor calado.
¿Por qué el Estrecho de Magallanes es tan importante?
La respuesta más sencilla es su ubicación.
Antes de la construcción del Canal de Panamá, atravesar el extremo sur de América era una de las principales alternativas para pasar entre el Atlántico y el Pacífico. Para los barcos que viajaban entre Europa, América y Asia, encontrar un paso natural que evitara rodear completamente el continente significaba reducir distancias y tiempos de navegación.
El Estrecho de Magallanes ofrecía justamente esa posibilidad.
Su valor aumentó especialmente con la expansión de la navegación a vapor durante el siglo XIX. La consolidación de una ruta marítima por el extremo sur convirtió a la zona en un punto de interés para las principales potencias navales y comerciales de la época.
La construcción del Canal de Panamá, inaugurado en 1914, modificó las rutas marítimas internacionales y redujo considerablemente la necesidad de utilizar el estrecho para determinados viajes. Sin embargo, no eliminó su importancia.
El paso austral continúa funcionando como una alternativa entre los dos grandes océanos. Su ubicación también adquiere relevancia cuando se analizan las rutas marítimas hacia el Pacífico sur, la Antártida y los territorios australes.
La propia Armada de Chile considera al estrecho una conexión bioceánica de importancia estratégica y destaca su posición en relación con las rutas marítimas internacionales.
Además, existe un factor que explica por qué el estrecho sigue siendo relevante en el siglo XXI: la seguridad de las rutas marítimas.
Los grandes corredores marítimos internacionales dependen de una cantidad limitada de pasos naturales y canales artificiales. Cuando alguno de esos puntos enfrenta conflictos, restricciones, accidentes, problemas climáticos o limitaciones operativas, otras rutas pueden adquirir mayor importancia.
En ese escenario, contar con un paso natural entre el Atlántico y el Pacífico constituye una ventaja geográfica.
Un punto clave para la Patagonia
La importancia del estrecho no se limita al tránsito de barcos que cruzan de un océano al otro.
También es fundamental para la actividad económica de la Región de Magallanes. La navegación, los puertos, el transporte de mercancías, la pesca, el turismo y diferentes actividades vinculadas con el sector energético dependen de la conectividad marítima de esta zona.
Punta Arenas, ubicada en la costa norte del estrecho, se convirtió históricamente en uno de los principales centros urbanos y portuarios del extremo austral.
La existencia de una ruta marítima navegable también permitió consolidar la presencia estatal y el desarrollo de asentamientos en una región que durante siglos estuvo marcada por su aislamiento geográfico.
En 1843, Chile realizó una toma formal de posesión del Estrecho de Magallanes. La expedición encabezada por Juan Guillermos llegó a la zona a bordo de la goleta Ancud y posteriormente se estableció el Fuerte Bulnes. Ese proceso fue considerado por Chile como un paso fundamental para consolidar su presencia en el extremo austral.
El estrecho y su importancia en el presente
Aunque actualmente existen alternativas más rápidas para determinadas rutas comerciales, el Estrecho de Magallanes mantiene una característica que ningún puerto puede reemplazar: es una conexión natural entre dos océanos.
Su importancia también está relacionada con la creciente atención internacional sobre el Pacífico, la Antártida y las rutas marítimas del hemisferio sur.
En ese sentido, el extremo sur de Sudamérica dejó de ser solamente una región remota. La expansión del comercio marítimo, el desarrollo de infraestructura portuaria y el interés por las rutas hacia la Antártida aumentaron el valor estratégico de esta zona.
A eso se suma un desafío permanente: las condiciones naturales.
Los vientos fuertes, las corrientes, las mareas, las nieblas y la configuración irregular de las costas hacen que la navegación requiera planificación y sistemas de seguridad específicos. En el sector occidental, por ejemplo, los vientos pueden alcanzar velocidades muy elevadas y existen pocos lugares de fondeo protegidos.
Por ese motivo, el conocimiento hidrográfico resulta fundamental. Las cartas náuticas, los faros, las boyas, los sistemas de comunicación y la información meteorológica permiten que una vía marítima que hace cinco siglos representaba un desafío extremo pueda ser utilizada actualmente por embarcaciones modernas.
El Estrecho de Magallanes, en definitiva, es mucho más que una abertura en el mapa. Es un paso natural que cambió la historia de la navegación, marcó la geografía política del extremo sur y continúa funcionando como una conexión estratégica entre el Atlántico y el Pacífico.
Y para Argentina, su ubicación también ayuda a comprender la particular geografía de Tierra del Fuego y de toda la Patagonia austral: el estrecho forma parte de un sistema de espacios marítimos y territoriales que conecta el continente sudamericano con el extremo sur y, más allá, con las rutas hacia la Antártida.