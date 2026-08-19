Un intenso sistema frontal provocó inundaciones, aluviones, deslizamientos y cortes de rutas en el norte de Chile, con especial impacto en las regiones de Antofagasta y Tarapacá. Según el último balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), hay 580 personas damnificadas, 1.166 albergadas, tres lesionadas y una fallecida.
Emergencia meteorológica en el norte de Chile: varias ciudades enfrentan graves daños por las lluvias
Las precipitaciones desencadenaron aluviones y deslizamientos de tierra. Se reportaron al menos un muerto y tres heridos, y rutas cortadas y miles de personas afectadas en Tocopilla, Antofagasta y Tarapacá, mientras el presidente Kast recorre la zona.
La situación más compleja se registra en Tocopilla, donde las lluvias desencadenaron aluviones y deslizamientos de tierra. La alcaldesa Ljubica Kurtovic señaló que la emergencia “ha superado todas las expectativas de lo que estaba previsto” y advirtió sobre la gravedad de los daños en sectores donde no se habían construido obras de mitigación.
Más de 2.000 personas albergadas en Tocopilla
Kurtovic informó que cerca del 60% de los habitantes afectados debió abandonar sus viviendas y que más de 2.000 personas se encontraban albergadas en dos establecimientos, mientras continúan las tareas para determinar la magnitud de los daños.
Las obras construidas después del aluvión de 2015 permitieron contener parte del agua y el barro en la Quebrada 5 de Octubre. Sin embargo, otras quebradas que no contaban con infraestructura de mitigación sufrieron graves consecuencias.
Kast recorrió las zonas afectadas
El presidente de Chile, José Antonio Kast, llegó este miércoles a la región de Antofagasta para monitorear en terreno los efectos del sistema frontal y mantener reuniones con las autoridades locales. Durante su visita aseguró que las rutas y los servicios sanitarios están siendo rehabilitados, aunque Tocopilla presenta una afectación mayor.
El mandatario también planteó la necesidad de trasladar a las personas que viven en zonas consideradas de alto riesgo, especialmente en campamentos, y avanzar hacia soluciones habitacionales definitivas.
Rutas cortadas y miles de personas afectadas
La emergencia también generó importantes problemas de conectividad. Senapred reportó rutas cerradas, deslizamientos, socavones y activación de quebradas en distintas zonas de Tarapacá, Antofagasta y Atacama.
En Tarapacá, Iquique concentra 408 damnificados y presenta cientos de viviendas con daños. La Ruta 15-CH permanece suspendida en un extenso tramo y también existen cortes en otras vías por deslizamientos y socavones.
En Antofagasta, 608 personas permanecen albergadas en la capital regional, mientras que Tocopilla registra 423 y Mejillones 29. En Taltal, además, se confirmó una persona fallecida y tres lesionadas a raíz de la emergencia.
El sistema frontal también afecta a Arica y Parinacota, Atacama y Coquimbo, donde persisten problemas de aislamiento, cortes preventivos y daños en viviendas y rutas. Las autoridades mantienen el monitoreo ante el riesgo de nuevas activaciones de quebradas y movimientos de tierra.
Emergencia meteorológica en el norte de Chile
El episodio mantiene en alerta a las autoridades chilenas, que continúan coordinando tareas de evacuación, asistencia y recuperación. En la provincia de Tocopilla permanece vigente el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, mientras los equipos de emergencia trabajan para restablecer la conectividad y los servicios afectados.
Para Argentina, el fenómeno adquiere relevancia por tratarse de una emergencia que afecta a varias regiones del norte de Chile, con impacto sobre rutas internacionales y zonas próximas a pasos fronterizos. Las condiciones meteorológicas mantienen bajo monitoreo a las autoridades mientras avanzan las tareas de recuperación.