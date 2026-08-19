Más de 2.000 evacuados

Emergencia meteorológica en el norte de Chile: varias ciudades enfrentan graves daños por las lluvias

Las precipitaciones desencadenaron aluviones y deslizamientos de tierra. Se reportaron al menos un muerto y tres heridos, y rutas cortadas y miles de personas afectadas en Tocopilla, Antofagasta y Tarapacá, mientras el presidente Kast recorre la zona.