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El Niño y la humedad: qué revisar en casa antes de que llegue el verano
Desde Universo recomiendan aprovechar los días secos para revisar techos, grietas y canaletas y prevenir filtraciones, humedad y daños antes de la llegada del verano.
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La llegada de un período con mayor humedad y precipitaciones vuelve a poner en primer plano un problema habitual en los hogares santafesinos: las filtraciones, el deterioro de paredes y techos y la aparición de hongos. Frente a este escenario, la recomendación es no esperar a que aparezcan las primeras manchas para comenzar a revisar la vivienda.
“Siempre le digo a la gente lo mismo: hay que tratar de prevenir. En la obra siempre es bueno prevenir”, explicó Sebastián Gallo, de Universo. El especialista señaló que la humedad no solo genera un problema estético, sino que también puede resultar destructiva para una vivienda.
Antes de realizar cualquier trabajo, indicó, es fundamental identificar el origen del problema. Una filtración desde el techo, una grieta, humedad ascendente o condensación requieren tratamientos diferentes. “Tengo que ver exactamente dónde está el problema para no hacer un gasto excesivo”, explicó.
Techos y grietas, los primeros puntos a revisar
Los techos y las superficies exteriores son algunos de los sectores que más atención requieren ante un período de lluvias. Aprovechar los días secos permite revisar impermeabilizaciones, grietas, canaletas y otros puntos vulnerables de la vivienda.
Gallo explicó que actualmente existen productos que permiten intervenir incluso cuando hay humedad. Entre ellos mencionó selladores que pueden secar en contacto con el agua y utilizarse para resolver grietas o sectores donde se produce el ingreso de líquido.
De todos modos, aclaró que las soluciones dependen de cada caso. Por eso, el diagnóstico previo resulta fundamental para evitar gastos innecesarios y aplicar el producto adecuado.
Qué hacer con las paredes húmedas
Cuando una pared presenta humedad, uno de los errores es intentar limpiarla agregando más agua. La recomendación es dejar secar la superficie y favorecer la ventilación de los ambientes, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.
“Tratemos de ventilar los ambientes”, señaló Gallo, quien destacó que la circulación de aire no solo beneficia la conservación de las paredes y pinturas, sino que también contribuye a generar espacios más saludables.
La ventilación es especialmente importante frente a la condensación, una de las condiciones que favorecen la aparición de hongos. Antes de intervenir el interior de una pared, además, es necesario solucionar primero el origen de la humedad. Si el agua ingresa desde el exterior, hay que cortar esa filtración y luego esperar el tiempo necesario para trabajar sobre la superficie interior.
Preparar la casa también para el calor
El mantenimiento previo al período de lluvias puede servir también para anticiparse a las altas temperaturas. En ese sentido, existen impermeabilizantes con propiedades térmicas que permiten proteger los techos y, al mismo tiempo, reducir el calor que ingresa a la vivienda.
Uno de ellos es Recuplast Atérmico, de Sinteplast, que combina impermeabilización y propiedades reflectivas. Según las características de cada vivienda y las condiciones de aplicación, puede contribuir a disminuir la temperatura interior durante el verano.
“Al tener menos temperatura, los aires van a trabajar mucho mejor y voy a hacer un ahorro de energía”, explicó Gallo.
Un mantenimiento que conviene anticipar
La impermeabilización no debería pensarse solamente como una reparación cuando aparece una filtración. Gallo recomendó realizar tareas de mantenimiento cada tres o cuatro años, dependiendo de las condiciones de exposición y del producto utilizado.
No siempre es necesario comenzar el trabajo desde cero. Si la superficie está en buenas condiciones, una limpieza adecuada, la eliminación de polvo y suciedad y la aplicación de una nueva mano pueden permitir renovar la protección que se deteriora con el tiempo y la exposición al sol.
El especialista también destacó que existen nuevas alternativas para problemas como la humedad ascendente y la proliferación de hongos, especialmente importantes en viviendas con ambientes húmedos y poca ventilación.
Con el verano todavía por delante, revisar techos, sellar grietas, controlar canaletas y mejorar la ventilación son medidas que permiten anticiparse a los problemas. La clave, según los especialistas, es actuar durante los períodos de tiempo estable y no esperar a que la primera filtración obligue a reparar.