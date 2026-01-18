Un mapa revelador de cómo Internet satelital conecta lugares recónditos de Argentina

Si se arma un diccionario con las palabras más usadas por el gobierno de Javier Milei, “desregulación”, es una de las expresiones que pica en punta. Prueba de ello, además, es la creación de un ministerio para tal fin cuya conducción recaló en Federico Sturzenegger.
Precisamente, el funcionario presentó un paper donde muestra el avance de conectividad logrado a través del ingreso al país del servicio de Internet satelital. La compañía Starlink, cuyo propietario es Elon Musk, comenzó sus operaciones en 2024 y tras un año se puede hablar de un “boom” de conexiones. Sobre todo, del interior de las provincias o de lugar recónditos de Argentina.
El mapa que muestra el crecimiento de conexiones en Argentina, de 2024 a 2025.
En ese documento, Sturzenegger publicó un mapa cuya elaboración estuvo a cargo de Darío Genua, el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación. En el gráfico, puede visualizarse las áreas “en blanco” para principios de 2024 y cómo creció “la mancha” para fines de 2025.
“Me acaban de informar que los accesos a internet satelital ya son más de 490 mil en todo el país. Si pensamos en cantidad de usuarios, superan ampliamente el millón”, publicó a fines de diciembre el responsable del mapa en sus redes sociales.
A toda velocidad
“En 2023 no había ni un solo cliente”, es una de las afirmaciones del citado paper que Sturzenegger presentó ante la Red Nacional de Investigadores en Economía (RedNIE). Al respecto, el funcionario destacó que el ingreso de esta nueva red de servicio de Internet fue a partir del decreto 70/23 que entre tantos artículos y cláusulas, habilitó el mercado conexión satelital.
“Aproximadamente un año y medio después, cerca de un millón de argentinos, particularmente en zonas remotas, tenían acceso a internet satelital. El impacto fue inmediato: las operaciones mineras y energéticas se volvieron más eficientes, el turismo se expandió y la agricultura de precisión se volvió viable simplemente instalando una antena satelital en la maquinaria agrícola”, explicó el ministro.
Para graficar el avance tecnológico, Sturzenegger graficó en su presentación: “El dueño de un alojamiento en la Patagonia me dijo recientemente que ahora recibe clientes que vienen precisamente porque saben que pueden trabajar de forma remota”. En simultáneo, por redes sociales compartió un video con testimonios de formoseños que pudieron conectarse vía satélite.
Una pequeña escuela del interior de Misiones conectada a la red. Gentileza Canal 12.
Números
En paralelo, el sitio especializado en datos vinculados a conexiones de Internet, APNIC (Asia Pacific Network Information Centre) mantiene actualizado un ranking de empresas prestatarias de servicios y cuántos usuarios ostenta cada una.
La última actualización se realizó el 13 de enero de 2026 y muestra a Telecom Argentina S.A. como cabeza de lista con 10.289.973 clientes. Luego le sigue Telefónica de Argentina con 4.990.711 y completa el podio Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A. con 4.837.759.
En sexto lugar aparece la compañía de Elon Musk con 704.044 usuarios, casi el 2% del mercado. Otro dato: la empresa estatal ARSAT suma 591.724.
La empresa de Musk tiene cobertura en Sudamérica. Bolivia se suma este año.
Por su parte, el sitio oficial del Enacom aporta datos globales sobre Internet, telefonía y TV. En concreto, el ente nacional indica que a septiembre de 2025 la velocidad media de descarga era de 234 megas.
Asimismo, informa que hubo un crecimiento anual del 31,6% de fibra óptica, 567,25% en satélites y se contabilizaron 31.501 sitios con alcance a la red de telefonía 4G. También que los datos de 09/25, los accesos a Internet fija alcanzaron los 12,55 millones.