La delegación cubana abandonó este martes la sala de la Asamblea General de las Naciones Unidas durante el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que el mandatario se refiriera a la situación política de la isla y calificara a Cuba como un “Estado fallido”.
Trump llamó “Estado fallido” a Cuba y la delegación abandonó la ONU
El mandatario estadounidense cuestionó al gobierno de Miguel Díaz-Canel durante su discurso ante la Asamblea General, mientras Bruno Rodríguez y el presidente cubano respondieron públicamente a sus dichos.
Los representantes cubanos se levantaron de sus asientos y dejaron el recinto mientras Trump afirmaba que el sistema político de la isla se encuentra bajo una fuerte presión y que, según su postura, terminará cayendo.
“Mi Administración también está buscando un cambio fundamental en la situación de Cuba”, sostuvo el mandatario estadounidense ante los representantes de los países miembros de la ONU. También afirmó que el Gobierno cubano atraviesa, según su evaluación, el mayor nivel de presión que ha enfrentado.
La respuesta de la delegación cubana
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, se encontraba en Nueva York al frente de la delegación. Luego de las declaraciones de Trump, el canciller cuestionó sus dichos a través de un mensaje publicado en la red social X.
Rodríguez sostuvo que Cuba “no es una amenaza para Estados Unidos ni para ningún país” y afirmó que Washington debe reconocer el derecho de la isla a constituirse como un Estado independiente y soberano.
“Ninguna de las falsedades del presidente de Estados Unidos en la ONU y ninguna calumnia pueden ni podrán negar ese hecho”, escribió el funcionario cubano.
El canciller también cuestionó las medidas económicas y energéticas aplicadas por Estados Unidos contra Cuba y sostuvo que el embargo y las restricciones sobre el suministro energético afectan a la población de la isla.
Díaz-Canel también respondió a Trump
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, se sumó a las críticas contra el mandatario estadounidense a través de una publicación en X.
“Incapaz de justificar el castigo contra el pueblo de Cuba y su guerra económica genocida, el presidente Trump repite en la ONU que Cuba representa una amenaza”, escribió Díaz-Canel.
El mandatario cubano sostuvo además que las declaraciones de Trump no modifican la posición de su Gobierno respecto de la soberanía y el derecho a la libre determinación del pueblo cubano.
De esta manera, las autoridades de Cuba respondieron públicamente a las declaraciones realizadas por Trump durante uno de los principales encuentros diplomáticos internacionales.
La posición de Trump sobre Cuba
Durante su discurso ante la Asamblea General, Trump afirmó que su Gobierno busca producir un “cambio fundamental” en la situación de Cuba. También señaló que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, participa de negociaciones con La Habana, aunque no brindó detalles sobre el contenido de esas conversaciones.
El mandatario estadounidense volvió a cuestionar el sistema político cubano y aseguró que la presión sobre el Gobierno de la isla se encuentra en un nivel que calificó como inédito.
La salida de la delegación cubana se produjo en ese contexto y quedó registrada durante la intervención de Trump en la Asamblea General.
Tensión entre Washington y La Habana
El cruce se produjo en el marco de las medidas de presión que Estados Unidos mantiene sobre Cuba. El embargo comercial estadounidense sobre la isla lleva más de seis décadas, mientras que la administración Trump incrementó las medidas de presión durante su actual mandato.
La Asamblea General atraviesa actualmente su 81.º período de sesiones, que comenzó el 8 de septiembre de 2026 y cuyo debate general se desarrolla en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.