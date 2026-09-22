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Buscan a Nicolás Merlano, un argentino que desapareció cerca de Roma

Se trata de un joven que se reportó por última vez el 30 de junio desde una playa, en las afueras de la capital italiana.

Nicolás Merlano, el argentino buscado en Italia.Nicolás Merlano, el argentino buscado en Italia.
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La familia de Nicolás Merlano inició una campaña para dar con el paradero del joven, quien se reportó por última vez a fines de junio desde una playa cercana a la ciudad de Roma, aunque ya se activó una alerta internacional por parte de Interpol.

Nicolás Merlano, el argentino buscado en Italia.Nicolás Merlano, el argentino buscado en Italia.

Según relató su hermana Daniela, "nos avisó que le habían robado la billetera en una playa cerca de Roma, creemos que era Ostia, y que no tenía dinero, y que un francés le había ofrecido trabajo".

La última comunicación confirmada

"El 30 de junio contactó a una amiga y le dijo que ya había resuelto el tema del dinero con nosotros porque mi papá le iba a mandar cien dólares, lo último que tenía. Esa fue la última comunicación", aseveró Daniela en declaraciones a la prensa, y añadió que "debía volver el 28 de agosto —cuando se le vencía la estadía— pero no regresó".

Nicolás Merlano, el argentino buscado en Italia.Nicolás Merlano, el argentino buscado en Italia.

Después, prosiguió la joven, “contactamos a Interpol, que finalmente activó la alerta, pero hace rato que no hay ninguna comunicación.

El pedido de ayuda familiar

Estamos desesperados, angustiados; nos dijeron que teníamos que hablar con un abogado internacionalista, pero yo soy docente y mis padres, jubilados. No podemos pagarlo, pero estamos tratando de recaudar fondos.”

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“Mi hermano se fue en mayo a España, después a Francia —donde estuvo trabajando—, Bélgica y finalmente Italia”, recordó la mujer, hasta que se cumplieron los 90 días de la estadía, el tope para turistas sin ciudadanía.

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