El presidente Javier Milei mantuvo una reunión bilateral con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante su estadía en Nueva York por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Milei y Rubio analizaron una agenda común entre Argentina y Estados Unidos
El presidente se reunió en la antesala de su presentación ante la ONU con el secretario de Estado norteamericano. Energía, minerales críticos, producción agropecuaria y seguridad fueron parte del encuentro.
Del encuentro participaron también el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno. Las delegaciones de ambos países repasaron distintos puntos de la relación bilateral y avanzaron sobre una agenda vinculada con cuestiones económicas y de seguridad.
Tras la reunión, Rubio destacó públicamente el vínculo entre ambos países. A través de sus redes sociales, el funcionario estadounidense señaló que la relación bilateral es sólida y mencionó la cooperación en áreas consideradas estratégicas.
Entre los temas abordados estuvieron la energía, los minerales críticos, la producción agropecuaria y la cooperación en materia de seguridad hemisférica. Estos sectores forman parte de la agenda que los gobiernos de Argentina y Estados Unidos vienen desarrollando durante los últimos meses.
Acuerdos e inversiones
El encuentro se produjo mientras avanzan las negociaciones por un esquema de financiamiento destinado a proyectos de infraestructura en Argentina. El anuncio formal está previsto para este miércoles en el Consulado argentino en Nueva York.
El entendimiento contempla fondos por alrededor de 7.000 millones de dólares para distintos proyectos durante 2027. De ese monto, unos 6.000 millones estarían vinculados con Argentina LNG, el proyecto destinado a la exportación de gas que impulsan YPF, la empresa italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes Unidos.
En las negociaciones participan agencias estadounidenses, entre ellas el Exim Bank, además de inversores privados. El canciller Quirno, sin embargo, evitó confirmar públicamente los montos antes de que se concrete el anuncio oficial.
La agenda económica se desarrolla en paralelo con las conversaciones sobre energía y minerales críticos. Para Estados Unidos, ambos sectores forman parte de la estrategia de cooperación con países del hemisferio, mientras que Argentina busca ampliar las inversiones vinculadas con sus recursos naturales y su capacidad exportadora.
Seguridad regional
La reunión entre Milei y Rubio se produjo después de la participación del mandatario argentino en una sesión de "Escudo de las Américas", una iniciativa impulsada por Estados Unidos para fortalecer la cooperación regional frente al narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.
El encuentro con Rubio también se desarrolló en el marco de la intensa agenda diplomática que Milei mantiene en Nueva York. El Presidente tiene previsto participar de la Asamblea General de la ONU, donde expondrá los principales lineamientos de su política exterior.
Otro de los asuntos presentes durante la jornada fue la cuestión de las Islas Malvinas. El tema generó un cruce diplomático luego de que el primer ministro británico, Andy Burnham, se refiriera a las islas durante su intervención ante la Asamblea General.
El canciller argentino ejerció posteriormente el derecho a réplica y sostuvo que las Malvinas "están ilegalmente ocupadas por el Reino Unido". Quirno reiteró además la disposición argentina a retomar negociaciones bilaterales con Londres para abordar la disputa de soberanía.
La actividad de Milei en Nueva York continuará con su exposición ante el plenario de la Asamblea General de las Naciones Unidas y reuniones con empresarios e instituciones vinculadas con la actividad económica estadounidense.