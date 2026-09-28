INDEC

El sector energético crece empujado por Vaca Muerta, pero empieza a sentir el freno industrial

El indicador energético avanzó 3% interanual en el segundo trimestre, sostenido por electricidad y derivados del petróleo, pero cayó 1,3% frente a los primeros tres meses del año. Minería mantuvo su expansión mientras la energía generada por las propias fábricas para producir retrocedió con fuerza.