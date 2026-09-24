-2,9%

La actividad económica tuvo en julio la mayor caída mensual desde 2018

Retroceso de casi tres puntos frente a junio y 1,4% interanual. Es el peor registro mensual desde el inicio de la gestión libertaria y obliga a remontarse a la pandemia para encontrar una contracción de mayor magnitud. Industria y comercio explicaron buena parte del retroceso, mientras minería y pesca contuvieron el deterioro.