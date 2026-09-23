INDEC

El consumo amagó con rebotar en julio, pero los tres canales siguen en rojo en el año

Los tres informes mostraron una recuperación fragmentada para el séptimo mes del año: cayó 2,1% supermercados y 1,1% los mayoristas, mientras los shoppings crecieron 1,9%. En los primeros siete meses, sin embargo, los tres canales permanecen con ventas por debajo de las de 2025.