El consumo en la Argentina se recompuso levemente en julio, pero no logró despegar: supermercados y mayoristas continuaron vendiendo menos que un año atrás y los shoppings apenas quebraron la caída, sin sacar del rojo el balance de los primeros siete meses.
El consumo amagó con rebotar en julio, pero los tres canales siguen en rojo en el año
Los tres informes mostraron una recuperación fragmentada para el séptimo mes del año: cayó 2,1% supermercados y 1,1% los mayoristas, mientras los shoppings crecieron 1,9%. En los primeros siete meses, sin embargo, los tres canales permanecen con ventas por debajo de las de 2025.
Los tres relevamientos difundidos este miércoles por el INDEC ofrecen una fotografía menos homogénea que la discusión general sobre el consumo: cada canal tuvo un comportamiento diferente durante julio, aunque comparten una señal cuando se amplía la mirada.
En supermercados, las ventas medidas a precios constantes retrocedieron 2,1% interanual y 0,7% respecto de junio en la serie desestacionalizada. El acumulado entre enero y julio quedó 2,7% por debajo del mismo período de 2025 y la tendencia-ciclo volvió a caer, esta vez 0,2%.
Los autoservicios mayoristas mostraron un alivio mensual, pero todavía insuficiente: las cantidades vendidas mejoraron 1,2% frente a junio, aunque permanecieron 1,1% debajo de julio del año pasado. El balance de siete meses también marca -2,7% y la tendencia-ciclo disminuyó 0,3%.
Los shoppings ofrecieron la única variación interanual positiva: +1,9%. También avanzaron 0,5% contra junio, pero acumulan todavía una baja real de 2% durante 2026 y su tendencia-ciclo cayó 0,7%.
La tarjeta sigue pesando en el supermercado
Los medios utilizados para pagar agregan otra señal sobre la dinámica de las compras.
En supermercados, la tarjeta de crédito concentró en julio $1,086 billones y representó el 41,9% de la facturación. Las tarjetas de débito movieron otros $672.050 millones; mientras que los denominados “otros medios”, donde aparecen billeteras virtuales, QR, vales y otros instrumentos, alcanzaron $403.822 millones y fueron los que más crecieron nominalmente: 63,8% interanual.
El canal digital, en cambio, mantiene una incidencia limitada. Alcanzaron $81.560 millones y crecieron 25,1% nominal frente a julio de 2025, pero explicaron apenas 3,1% del total. El otro 96,9% siguió realizándose dentro de los salones comerciales.
El dato vuelve a relativizar el concepto sobre el que el Gobierno venía insistiendo de que una parte sustancial de las compras masivas simplemente se haya mudado hacia internet: al menos dentro de las cadenas relevadas por el organismo, el canal presencial sigue siendo ampliamente dominante.
Mayoristas: menos volumen y menos trabajadores
El segmento mayorista deja además una señal laboral. Los establecimientos relevados tuvieron 12.915 asalariados en julio, 7,3% menos que un año atrás.
En supermercados ocurrió algo parecido, aunque de menor intensidad: el personal ocupado total se ubicó en 95.383 trabajadores y retrocedió 4,6% interanual.
No es una medida general del empleo comercial, pero sí acompaña la debilidad que muestran las ventas reales dentro de ambos canales.
Entre los mayoristas, además, los medios de pago exhibieron una composición diferente de la supermercadista: “otros medios” explicaron 33,6% del total, las tarjetas de crédito 26,2%, el efectivo 23,9% y el débito apenas 16,3%.
Los shoppings recuperaron algo
Los centros comerciales fueron la excepción de julio. La mejora de 1,9% frente al año pasado contrasta con los otros dos canales, aunque todavía no alcanza para compensar el retroceso acumulado desde enero.
La composición de las compras también muestra dónde se concentra el movimiento. Indumentaria, calzado, marroquinería, ropa y accesorios deportivos explicaron en conjunto 45,5% de las ventas; patios de comidas, alimentos y kioscos representaron 20,8%; y electrónicos, electrodomésticos y computación, 7,8%.
La Región Pampeana —que incluye Santa Fe junto con Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y el interior bonaerense— facturó $145.662 millones a precios corrientes durante julio.