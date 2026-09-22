Poder adquisitivo

El INDEC midió que los salarios volvieron a recortarle terreno a la inflación en julio

El índice general subió 2,8% frente a un IPC de 2,1% y también quedó por encima de los precios en la comparación interanual. Sin embargo, los trabajadores privados registrados todavía pierden poder adquisitivo en lo que va del año.