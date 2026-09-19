La política salarial acordada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe con los gremios de la administración central para el segundo semestre de 2026 se ubicó, en sus primeros dos meses de vigencia, por encima de la inflación registrada en la provincia. El esquema combina aumentos porcentuales mensuales con mínimos garantizados para reforzar la recomposición de los trabajadores de menores ingresos.
Los salarios estatales de Santa Fe superaron la inflación: cuánto aumentaron y qué viene
Entre julio y agosto, los aumentos establecidos sumaron un 3,8%, apenas por encima del 3,7% de inflación registrado por el Ipec durante el mismo período. En el caso de los trabajadores con menores ingresos, los mínimos garantizados permitieron una recomposición mayor: sobre los salarios de agosto, la mejora alcanzó hasta el 8,7%.
En julio, los haberes se incrementaron un 2 %, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Santa Fe, elaborado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec), registró una variación del 1,9 %. En agosto, el aumento salarial fue del 1,8 %, igual que la inflación medida durante ese mes.
De manera acumulada, la pauta salarial alcanzó el 3,8% entre julio y agosto, levemente por encima del 3,7 % de inflación acumulada en ese mismo período. Así, cuando todavía restan cuatro meses para la finalización del acuerdo, los incrementos previstos para el segundo semestre mantienen el poder adquisitivo de los salarios estatales frente a la evolución de los precios.
Una mejora mayor para los salarios más bajos
El acuerdo logrado en paritaria incorpora, además, mínimos garantizados destinados a reforzar los ingresos de quienes se encuentran en la base de la escala salarial. A través de este mecanismo, el incremento efectivo para las categorías de menores ingresos llegó al 7 % en julio y al 8,7 % en agosto, ambos porcentajes calculados respecto de los haberes de junio.
Estos resultados superan los aumentos porcentuales generales y la inflación registrada durante esos meses. La herramienta permite que la actualización no quede limitada a la aplicación de un porcentaje uniforme y que los trabajadores con salarios más bajos reciban una recomposición mayor.
Un esquema vigente hasta diciembre
La paritaria vigente contempla una mejora acumulada de hasta el 10,1% entre julio y diciembre. El cronograma prevé aumentos del 2 % en julio, 1,8 % en agosto, 1,7 % en septiembre, 1,6 % en octubre y 1,5 % tanto en noviembre como en diciembre.
A esos porcentajes se suman mínimos garantizados que llegarán a $ 180.000 en diciembre, con incidencia en el aguinaldo. El acuerdo se complementa con la recomposición aplicada en el primer semestre, que partió de un piso del 17,1 % para compensar la inflación medida por el IPEC.
Desde el Gobierno Provincial se destacó que la política salarial busca recuperar los ingresos de los trabajadores públicos, con especial atención a los sectores de menores haberes, sin resignar la prestación de servicios esenciales ni el sostenimiento de la inversión pública en todo el territorio santafesino.