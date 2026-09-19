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Los salarios estatales de Santa Fe superaron la inflación: cuánto aumentaron y qué viene

Entre julio y agosto, los aumentos establecidos sumaron un 3,8%, apenas por encima del 3,7% de inflación registrado por el Ipec durante el mismo período. En el caso de los trabajadores con menores ingresos, los mínimos garantizados permitieron una recomposición mayor: sobre los salarios de agosto, la mejora alcanzó hasta el 8,7%.