La caída de los ingresos dejó de ser un problema coyuntural derivado de las medidas de ajuste aplicadas para estabilizar la economía. Lejos de dar paso al crecimiento y a una recuperación del poder adquisitivo, se convirtió en un problema estructural que generó un desequilibrio macroeconómico al que el Gobierno insiste en restar importancia como es el sobreendeudamiento de las familias argentinas.
Tres de cada cuatro endeudados lo hicieron para pagar alimentos salud, tarifas y servicios públicos
De acuerdo con el Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora cerca de la mitad de los argentinos no llega al día 15 y uno de cada cuatro se queda sin recursos al día 10 del mes.
Así, el 76% de las personas endeudadas recurrió al crédito para pagar alimentos, salud, tarifas y servicios. Cerca de la mitad de los argentinos se queda sin recursos antes del día 15 y uno de cada cuatro, antes del día 10. Además, el 60,2% tomó alguna deuda o crédito en los últimos seis meses; el 37,6% califica su situación económica como mala o muy mala, y el 59,4% evalúa de la misma manera la economía del país.
Estas son algunas de las conclusiones del relevamiento que Zentrix Consultora realizó en agosto y publica mensualmente en su Monitor de Opinión Pública (MOP). El estudio también muestra que la mayoría de los argentinos está lejos de percibir la estabilización de precios que sostiene el Gobierno: el 65,8% afirma que la inflación informada por el Indec no refleja adecuadamente los aumentos que enfrenta en su vida cotidiana, y el 81,2% señala que sus salarios no le ganan a la inflación.
Según el relevamiento de Zentrix, el 65% de los argentinos se queda sin plata antes del día 20; el 44,4%, antes del día 15, y el 12,2% ni siquiera llega al día 5. La brecha social es marcada: en la clase baja, el 87,6% se queda sin ingresos antes del día 20, frente a solo el 7,3% en la clase alta. La diferencia por edad es menor, aunque también significativa: el 83,3% de los jóvenes de 18 a 39 años no llega al día 20, contra el 60,3% de los mayores de 60.
La medición de Zentrix revela un cambio relevante en el orden de las principales preocupaciones. Por primera vez en varios meses, la corrupción deja de ocupar el primer lugar (pasa al cuarto) y es desplazada por los ingresos y salarios (50,1%), la incertidumbre económica (49,8%) y el desempleo (40,9%). En cambio, la inflación queda última entre las diez opciones relevadas (12,7%). Este panorama también se refleja en las expectativas para los próximos doce meses, dominadas por la incertidumbre y la angustia.
Los datos de la consultora se reflejan también en el aumento de la morosidad, uno de los problemas más graves que enfrenta la sociedad argentina. Este fenómeno responde a la caída de los ingresos desde diciembre de 2023 y al encarecimiento de los servicios públicos, cuyos aumentos superaron ampliamente los índices de inflación difundidos por el Gobierno, que gran parte de la población considera alejados de su experiencia cotidiana.
Según un informe de Patria Grande, el 26,9% de las personas endeudadas está en mora. Esto equivale a 5,6 millones de los 20,6 millones de deudores, quienes registran al menos una línea de crédito con pagos atrasados. A su vez, el 16,8% —unos 3,4 millones de personas— acumula demoras de un año o más y está clasificado como “irrecuperable”.
El informe de Patria Grande señala que, en julio de 2026, había 1,7 millones más de deudores morosos que un año antes. Las mayores dificultades de pago se concentran entre quienes adeudan montos menores: la mitad de las personas clasificadas como “irrecuperables” debe $77.900 o menos.