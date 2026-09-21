De la perseverancia a la imprudencia

De sátrapas, devaluadores y lo que Aristóteles ignoraba cuando educó a Alejandro

Fueron crueles los costos que hizo pagar el incomparable estratega macedonio a extraños y propios, en su marcha implacable. Conquistó el territorio más grande en el menor tiempo, procuró unir civilizaciones pero no construyó consensos que hicieran subsistir un imperio. Tampoco llegó -lejos estuvo- a los confines del mundo.