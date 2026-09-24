El CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, habló sobre el proyecto "Argentina LNG" y el financiamiento del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (EXIM Bank, por sus siglas en inglés), y afirmó que se generarán exportaciones de entre US$ 200.000 millones y US$ 300.000 millones.
Marín afirmó que se producirán exportaciones por más de US$ 300.000 millones
El titular de YPF señaló que comenzarán las obras en febrero y que la relación entre el gobierno argentino y el estadounidense ayudó a conseguir el financiamiento.
Plazos para el inicio de obras
El titular de la petrolera de bandera sostuvo que el proyecto, que se realiza en conjunto con la compañía italiana Eni y XRG -de Emiratos Árabes Unidos-, "será una realidad a fines de noviembre", donde buscarán llegar a la firma y que se lleve a cabo en Buenos Aires.
"Si se logra eso, en febrero empezamos las obras", indicó en declaraciones a Radio Rivadavia.
Respecto a cómo se consiguió el financiamiento de US$6.000 millones del EXIM, Marín afirmó que la relación entre el Gobierno argentino y el de Estados Unidos "ayudó muchísimo".
El banco estadounidense firmó con el Ejecutivo un acuerdo para movilizar financiamiento por hasta US$ 7.000 millones hasta 2027 destinado a sectores estratégicos.
El denominado marco “Build the Future” incluye entre sus prioridades el desarrollo y procesamiento de minerales críticos, la seguridad energética y modernización de la red eléctrica, la conectividad digital y los sistemas seguros, además del sector espacial comercial y las tecnologías avanzadas.
"Es la primera vez que el EXIM Bank da un monto tan grande en Latinoamérica", dijo el empresario y agregó que se generarán alrededor de 20.000 puestos de trabajo.
A su vez, adelantó que para 2045 se exportarán más de US$ 20.000 millones de Gas Natural Licuado (GNL). "Sin el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) no hubiera habido la inversión que hay hoy", precisó.
En ese sentido, el titular de YPF aseguró que estos proyectos van a "retrasar, encarecer e impedir" la explotación y extracción de petróleo en las Islas Malvinas, en medio de la disputa que hay entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las islas.
Qué va a pasar con el precio de los combustibles
Por último, Marín habló sobre los precios de combustibles y la escalada del precio del petróleo internacional. Sostuvo la política de "buffer" (congelamiento de precios) y explicó que el precio se determina en base a la oferta y la demanda.
"No podés bajar y subir todos los días, es una incertidumbre terrible. No hay que tomar decisiones apresuradas", detalló.
"Si se ve que el precio del barril se termina estableciendo en US$ 100, los consumidores vamos a tener que pagar por US$ 100. La mayoría de las consultoras que analizan estas variables no prevén este escenario", concluyó.
Sin embargo, algunas de las principales empresas del sector ya empezaron a aplicar aumentos de entre 2% y 5% para los combustibles, con diferencias según las regiones del país.